اضافات ومميزات جديدة في الواتساب الذهبي هتبهرك والتحديث الاخير 2024

الواتساب الذهبي أحد النسخ المتقدمة والمعدلة التي تقدم عدد كبير من المميزات الجديدة ومعها الاصدار الأخير تم اضافة عدد من التحسينات في واجهة المستخدم الرئيسية لتكون سهله وميسره على جميع المستخدمين، حيث انه التطبيق الاشهر في عدد كبير من البلدان العربية وأصبح من الخيارات الاولى لجميع الافراد لانه يقدم مزايا كثيرة وسوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية الاضافات الجديده في الوتساب الذهبي وكيفية تحميله برابط مباشر.

اضافات جديدة في الوتساب الذهبي

الاصدار الاخير يضم عدد كبير من الإضافات تعزز تجربة المستخدم ويمكن أن نتعرف على البعض منها

تم تحسين النسخة من الحظر والهكر المستمر تم تحديث الاصدار الاخير باضافة عدد كبير من المميزات منها تقسيم المحادثات الى قسمين او اكثر.

يمكن ان تسحب مربع الدردشه الى اعلى ليصل الوصول اليه.

يمكن أن تتحكم بشكل الواجهه وشكل اللون والخط ويمكن أن تعاين قبل ان تقوم بالتطبيق.

يمكن أن تستخدم رموز واشكال مختلفة وأنماط متنوعة من السمات و الايموشنات الرائعه التي توفر لك اجواء جميله مع الأصدقاء.

خطوات تحميل الوتساب الذهبي

الوتساب الذهبي اعتمد على خطوات سهله وبسيطه لها تحميل يمكن لجميع المستخدمين المحترفين او المبتدئين في تحميله والحصول عليه وتثبيته وعمل حساب من خلال اتباع الخطوات التالية