موعد مباراة هولندا وتركيا في دور ال 8 من يورو 2024 والقنوات الناقلة

يسعى المنتخب الهولندي اليوم في تحقيق انتصار ثمين ومهم في مباراة الدور ربع النهائي أمام المنتخب التركي، ويبحث العديد من عشاق الكرة العالمية عن تفاصيل المباراة المنتظرة بين اثنين من أعرق المنتخبات الأوروبية والتي اثبتت نفسها في الكرة الأوروبية والعالمية، وينتظر عشاق الكرة مباراة في غاية الإثارة والمتعة اليوم بين المنتخبين.

متى مباراة هولندا وتركيا؟

تحدد موعد مباراة تركيا وهولندا في رابع مباريات الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، وتُلعب المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية ومكة المكرمة، وتلعب المباراة على الملعب الأولمبي الموجود في دولة ألمانيا التي تستضيف بطولة اليورو الحالية.

معلق مباراة هولندا وتركيا

أعلنت قناة بي إن سبورت عن إذاعة مباراة المنتخب الهولندي اليوم ضد نظيره التركي في تمام العاشرة مساءً، وتبث مجموعة بي إن المباريات الخاصة بالبطولة بشكل حصري عبر قنواتها، وعينت القناة كل من عامر الخوذيري وحفيظ دراجي للتعليق والوصف الكامل على أحداث المباراة.

التشكيل المتوقع للفريقين

يتوقع أن يبدأ المنتخب الهولندي بتشكيلة أساسية تجمع أبرز نجوم الفريق وعلى رأسهم اللاعب فان دايك لاعب نادي ليفربول، حيث يتوقع أن يكون التشكيل كالتالي: “فيربروجن، دومفريز، دي فريج، فان ديك، أكي، شوتن، سيمونز، رايندرز، مالين، ديباي، جاكبو”، من جانبه من المتوقع أن يعتمد المدرب مونتيلا على أوراقه الأساسية للمباراة: “ميرت جونوك، ميرت مولدور، ساميت أكايدين، عبد الكريم بارداكسي، فيردي كاديوغلو، أوكي يوكوشلو، كان أيهان، كينان يلدز، هاكان شالهان أوغلو، باريش ألبر يلماز، أردا جولر”.