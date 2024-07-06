عودة قوية الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان حصريا على القنوات الفضائيه اعرف موعد العرض

ازدادت مؤشرات البحث عن مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس والقنوات الناقله له، حيث ان المسلسل حائز على اعجاب عدد كبير من الأفراد ويعد من أشهر المسلسلات التركية التاريخية الان يمكنك ان تتعرف على موعد عرض الموسم السادس بعد نجاح الكبير الذي حققه عن مسلسل على القنوات الفضائية وأصبحوا من المسلسلات الاولى والاكثر بحثا على جوجل من قبل المشاهدين، فإن المسلسل له شعبية وجماهيرية كبيرة من مختلف الدول العربيه، لذلك سوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية عن موعد عرض الجزء الثالث من المسلسل المؤسس عثمان وتردد القنوات الناقلة لهم.

الجزء السادس من المسلسل مؤسس عثمان

تستطيع ان تشاهد مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس وتستمتع بالأحداث التاريخية التركية، حيث انه سوف يضم احداث جديدة ومفاجات لجميع المشاهدين الذين يترقبون مشاهدة الحلقات بفارغ الصبر بعد انتهاء الجزء الخامس لذلك يمكن ان تشاهده مدبلج الى اللغة العربية على عدد من القنوات الفضائية مثل قناة اي تي في التركية و قناة الفجر الجزائرية بأفضل جوده ممكنه.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

مسلسل المؤسس عثمان يمكن ان تشاهده على قناة آي تي في التركية على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد الثاني

تردد القناة 10776.

معامل تصحيح الخطا 6 5.

معدل الترميز 27500.

استقطاب القناة عمودي.

الجوده hd

ويمكن ان تتابع القناه ايضا على القمر الصناعي الترك سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة 1186.

معدل الترميز 27500.

استقطاب القناة عمودي.

معامل تصحيح الخطا 6/5 جودة الخناق hd

ويجب الاشارة الى ان مسلسل يعرض اسبوعيا يوم الاربعاء في تمام الساعه 8:00 مساء