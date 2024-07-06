كيفية التسجيل في عدل 3 2024 inscription.aadl.dz وشروط التقديم

أعلنت وزارة السكن والتعمير الجزائرية مؤخراً عن بدء التسجيل في برنامج عدل 3 لعام 2024، مما أتاح الفرصة أمام المواطنين الجزائريين للاستفادة من هذه المبادرة السكنية الهامة. بدأت عملية التسجيل مساء يوم الجمعة 5 يوليو، ولا تزال الفرصة متاحة لكل من تنطبق عليه الشروط. في هذا المقال، سنقدم لكم دليلاً شاملاً حول كيفية التسجيل في عدل 3، بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذا البرنامج السكني.

كيفية التسجيل في عدل 3 2024

للتسجيل في عدل 3، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لذلك أو استخدام التطبيق الذكي. العملية تستغرق دقائق قليلة وتتطلب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وكالة عدل: inscription.aadl.dz.

الضغط على زر “تسجيل”.

قراءة وفهم الشروط والأحكام بدقة.

الموافقة على الشروط بالضغط على “موافق”.

اختيار الولاية التي يقيم بها المتقدم.

إدخال رقم التعريف الوطني.

تسجيل رقم الضمان الاجتماعي.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

تأكيد صحة البيانات المدخلة.

تحميل استمارة التسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

وضعت وزارة السكن والتعمير مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من برنامج عدل 3. الشروط هي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 24 ألف دينار جزائري. تقديم دليل على القدرة على سداد الأقساط المطلوبة. أن يكون عمر المتقدم بين 19 و70 سنة. دفع الرسوم المطلوبة عند التسجيل. أن لا يتجاوز دخل الأسرة المشتركة (الزوج والزوجة) 118 ألف دينار شهرياً. عدم استفادة المتقدم من أي برامج دعم سكني سابقة، بما في ذلك سكنات عدل 1 وعدل 2.

ميزات برنامج سكنات عدل 3

يعد برنامج عدل 3 واحداً من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة للمواطنين ويتميز البرنامج بالعديد من المزايا، منها توفير بيئة سكنية حديثة ومتكاملة تشمل كافة المرافق الضرورية كما يتمتع المستفيدون بإمكانية الحصول على تمويل ميسر ودفع أقساط مناسبة لدخلهم الشهري، مما يجعل الحصول على سكن ملائم أكثر يسراً.