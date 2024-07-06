“موبايل اعتمادي جداااا”.. اصدار هاتف Realme C61 بمواصفات اقتصادية جديدة وأيضا مقاوم للماء والغبار

قامت شركة ريلمي الصينية بإطلاق هاتفها الجديد Realme C61 حيث تعتبر شركة ريلمي واحدة من أهم الشركات التي تتصدر إصدار الهواتف الذكية، حيث يعتبر هذا الهاتف منافس لمثيله من فئة الهواتف الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الهاتف يأتي مقاوم للماء والغبار، كما أنه يدعم تركيب شريحتين، ويناسب الكثير والكثير من المستخدمين بسبب سعره الاقتصادي، وإعتمادية الأداء الذي يقدمه هذا الهاتف، وسوف نقوم بعرض التفاصيل.

مواصفات هاتف Realme C61

يدعم الهاتف وجود شريحتين من نوع nano sim.

كما أن الهاتف يدعم شبكة G4.

كما أن الهاتف يأتي مقاوم للماء والغبار.

خامة الهاتف من البلاستيك المقوى.

يدعم وجود شاشة من نوع LCD.

مقياس الشاشة 6.5 بوصة.

دقة الشاشة 720×1600.

كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

يأتي بكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجا بيكسل.

كما يدعم وجود فلاش LED.

بالإضافة إلى أنه يدعم مستشعر بصمة الاصبع، ويمكن فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه.

تأتي بطاريته 5000 مللي امبير.

كما يدعم وجود شاحن سريع بقوة 45 وات.

مساحة التخزين 64 جيجا أو 128 جيجا مع 4 جيجا رامات أو 128 جيجا مع 6 جيجا رامات.

لا يدعم وجود منفذ سماعات 3.5.

كما يأتي بمعالج ثماني النواة بتردد 1.8 جيجا هيرتز، بالإضافة إلى معالج دقة تصنيع 12 نانو.

بالإضافة إلى أنه يدعم نظام تشغيل اندرويد 14.

يأتي بلونين الاخضر والاسود.

سعر هاتف Realme C61

تختلف الفئة السعرية للهاتف باختلاف الدولة التي تم اصدار الهاتف بها ، وأيضا باختلاف نسخته.