مرحباً بموسم جديد.. موعد عرض المسلسل التاريخي المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس وترددات القنوات الناقلة

مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس يعتبر من أهم المسلسلات التاريخية أضخم انتاجات الدراما التركية، وقد تم انتهاء موسم عرض الجزء الخامس منه منذ قرابة الأسبوعين، ومنذ هذا التوقيت وحتى الآن ويبحث محبين وعشاق هذا المسلسل عن موعد عرض الجزء السادس منه علما بأنه طبقاً لبعض المصادر فإنه من المقرر أن يتم عرض المسلسل في التوقيت الذي يعرض فيه من كل عام وفي السطور القادمة لهذا الموضوع، سوف نتعرف معا على هذا الموعد والقنوات الناقلة له تابعونا لمزيد من التفاصيل.

موعد المؤسس عثمان الموسم السادس

ما زال لم يتم الانتهاء من تصوير الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان ولكن أكدت بعض المصادر من داخل موقع التصوير أنه من المقرر أن يتم عرض حلقات الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان في شهر أكتوبر المقبل من عام 2024، وسوف يكون هذا الجزء مليء بالأحداث القوية والجديدة ويوجد أكثر من قناه يعرض عليها مسلسل المؤسس عثمان في مقدمتها قناة الفجر الجزائرية بالإضافة إلى قناة ATV على النايل سات وتتواجد هذه القناة أيضا على القمر الصناعي ترك سات.

وتوقيت عرض جميع الحلقات يكون في تمام الساعة 8:00 مساء كما هو معتاد حيث يعرض من المسلسل حلقة واحدة أسبوعياً في يوم الأربعاء وهذا لأن الحلقه تكون بمدة زمنية طويلة لذلك يكتفى بعرض حلقة واحدة فقط على مدار الأسبوع.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان على أكثر من قناة كانت قد قامت بأخذ حق عرض المواسم السابقة على مدار خمس سنوات، لذلك سوف تقوم تلك القنوات بعرض الموسم الجديد من المسلسل وهي قناة ATV وقناة الفجر الجزائرية

أولا تردد قناة ATV

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 10796.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: ترك سات

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500

التردد: 11628.

الاستقطاب: أفقى.

ثانيا قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات