رابط الاستعلام عن الإسكان العسكري في الأردن 2024 والشروط اللازمة وكيفية التواصل

القوات المسلحة داخل الأردن أطلقت دفعة حديثة من المقبولين ضمن مبادرة الإسكان العسكري التي يتم إتاحة الكثير من الأشخاص العساكر والضباط المتوفر فيهم الشروط والضوابط لكي يتم الحصول على الوحدات السكنية وأصبح لديهم القدرة في الاستعلام عن الاسكان العسكري تبعًا لما نوضحه لكم في هذا التقرير.

كيفية الاستعلام عن الإسكان العسكري في الأردن 2024

يوجد أهم خطوة ينبغي مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن الإسكان العسكري المعروض لدى الأشخاص العاملين في القوات المسلحة الأردنية تبعًا لما يلي:

الدخول إلى موقع القوات المسلحة.

ينبغي إدخال اسم المتقدم وكلمة المرور.

تحديد القرض أو منحة الاسكان العسكري.

تسجيل البيانات الم المطلوبة بطلب الاستعلام عن الاسكان العسكري.

الضغط على زر بحث.

على ذلك سوف تتعرف على جميع المعلومات الخاصة بـ الإسكان العسكري.

شروط اللازمة للإسكان العسكري للجدد

يجب انطباق عدة شروط لكي يتم القبول المتقدمين الجدد في قرض الإسكان العسكري في دولة الأردن وهي تتمثل فيما يلي:

تقديم جميع الأوراق وإدخال كافة البيانات المطلوبة بطلب القبول للمتقدم الحديث.

الإقامة المستمرة في الإردن ولا يوجد له خدمة خارج البلاد.

يجب أن تكون فترة السداد للقرض تصل إلى 30 سنة وينبغي الإلتزام بها.

امتلاك القدرة الكافية على السداد القرض.

ينبغي أن يكون العامل في الخدمة العسكرية بمتنوع الرتب.

عدم تجاوز حجم القرض على 10000 دينار أردني.

امتلاك المتقدم الجنسية الأردنية.

كيفية التواصل مع الإسكان العسكري في الأردن 2024

وجود عدة طرق للتواصل مع الإسكان العسكري داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2024 ميلادية، وتضم هذه الطرق الآتي: