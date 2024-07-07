سجل الآن هسه.. رابط التقديم في موسم الحج 2025 بالعراق.. ادخل من خلال هذا الرابط

قامت الهيئة العليا للحج والعمرة في دولة العراق بتفعيل رابط التقديم في موسم الحج 2025 بالعراق، وذلك مع بدء استقبالها كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الذين يريدون زيارة بيت الله الحرام لتأدية مناسك الحج لعام 2025، ومن المفترض أن في بداية العام القادم سوف يتم اختيار حج القرعة، وذلك بعد مراجعة كافة الطلبات المقدمة، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

رابط التقديم في موسم الحج 2025 بالعراق

على كل من يرغب في دولة العراق الذهاب إلى المملكة العربية السعودية والقيام بأداء مناسك الحج عليه التوجه إلى رابط التقديم في موسم الحج 2025 بالعراق ثم السير على الخطوات الآتية:

في البداية الانتقال إلى موقع الهيئة العامة للحج والعمرة الإلكتروني بالعراق.

اضغط على كلمة إنشاء حساب جديد عندما لم يكون لديك حساب على هذا الموقع.

إدراج كافة المعلومات المطلوبة ثم انقر على زر تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك اضغط على زر التسجيل في موسم الحج لعام 2025.

ملء النموذج الخاص بطلب التسجيل بكافة المعلومات المطلوبة مثل الاسم والعمر والحالة الصحية وغيرها من المعلومات الأخرى.

إرسال كافة الأوراق المطلوبة بصورة PDF.

التأكد من صحة كافة البيانات المقدمة.

اطلع على الشروط والأحكام الموضوعة ثم انقر على زر الموافقة عليها بعد قراءتها جيدًا.

الضغط على كلمة إرسال الطلب.

شروط التقديم على الحج في العراق

وفي هذا المقطع نتحدث عن الشروط اللازمة لكي يتم الموافقة على طلبك في التسجيل، وهي كالتالي: