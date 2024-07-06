للأهل والأصدقاء.. أروع رسائل وصور التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446.. وأجمل الأدعية في استقبال العام الجديد

التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية، مع اقتراب بدء العام الهجري الجديد يزداد البحث من المسلمين حول أدعية وعبارات استقبال العام الجديد وذلك لتبادل التهنئة بالعام الجديد 1446، حيث أن العام الهجري عبارة عن 12 يبدأ بشهر محرم وتنتهي في شهر ذي الحجة، ومع قدوم العام الهجري الجديد يتم تبادل عبارات التهنئة بالعام الهجري عبر الرسائل الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي لذا سنقدم لكم عبارات للتهنئة بالعام الهجري الجديد 1446 في السطور القادمة فتابعونا.

دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة

يبدأ كل عام هجري مع بداية شهر محرم حيث يتم استطلاع الهلال في نهاية شهر ذي الحجة يتم التأكيد بداية غرة شهر محرم ومنها يتم تحديد بداية العام الهجري الجديد والذي يستقبله المسلمين بالدعاء بأن يكون عام الخير والبركة لهم ومن أدعية دخول العام من هجري الجديد ما يلي:

اللهم يا رحيم يا غافر، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا.

يا كريم يا رزاق، ارزقنا من فيض كرمك ورزقك

اللهم يا عزيز يا جبار، أعزنا بنصرك، وانصرنا على أعدائك

يا لطيف يا خبير، أرحم والدينا وأجدادنا، وأدخلهم فسيح جنانك

يا عظيم يا متعال، اجعل هذا العام عام سلامٍ وأمنٍ على المسلمين أجمعين.

اللهم يا مجيب الدعاء، استجب دعاءنا، واجعل هذا العام عامًا خيرًا وعطاءً على المسلمين أجمعين

اللهم صل وسلم وبارك على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله ربّ العالمين.

رسال ةة التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446

ساعات قليلة ويحتفل العالم العربي والإسلامي بقدوم عام هجري جديد حيث يتبادل فيه المسلمين عبارات ورسائل التهنئة بمناسبة قدوم السنة الهجرية الجديدة ومن أجمل رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد ما يلي:

«مع استقبال هذا العام الهجري الجديد اتمنى لكم الخير والسعادة، فكل عام وأنتم بألف خير».

«أسأل الله العلي العظيم أن ينزل الفرح والسعادة على قلوبكم مع قدوم هذا العام الهجري الجديد».

«يا رب اجعل هذا العام الهجري عامًا مليئا بالبركة وخير على المسلمين، اللهم اجعلنا مما ينالون عفوك وعافيتك ورحمتك ورضاك وجنتك يا ذا الجلال والإكرام، وكل عام وأنتم بألف خير».

«مع حلول العام الهجري الجديد، كل عام وأنتم وأهلكم وذويكم بخير وسعادة».

«أتمنى لك عام هجري سعيد ملئ بالحب والسعادة والعطاء وجعله الله لك نهرًا فياضًا بالخير».

«عام هجري مضى وعام هجري جديد، فيارب احفظ أحبتي وأكرمهم من نعيمك يا خير الحافظين».

«كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم ونحن في زيارة بيت الله الحرام».

«يحل علينا عام هجري جديد، فكل عام وأنتم وأحبابكم بخير وصحة وسعادة لا تعد ولا تحصى، وكل عام وأنتم بخير».

«مع بداية عام هجري جديد، يا رب اجعل بدايته مشرقة، وكل عام وأنتم بخير».

«اللهم مع قدوم سنة هجرية جديدة على الأبواب أن تجعلها بلا أوجاع ولا فراق، واجعلها يا رب خالية من المصائب والأحزان، وكل عام وأنتم بخير».

«مع حلول هجرة الرسول أتمنى لكلم الفرح والخير والهنا والسرور».

«يا رب مع توديع عامًا هجريًا تقبل منا صالح الأعمال، ويسر لنا سبل الطاعات والتقرب إليك يا أرحم الراحمين».

التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446

نضع لكم في تلك الفقرة باقة متنوعة من أجمل رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد 1446 حيث يمكن إرسالها في رسائل نصية أو مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن أجمل هذه التهاني ما يلي:

كُل عامٍ ونحنُ نشهدُ أن لا إله إلاّ اللّٰه، وأنَّ مُحمدًا رسول اللّٰه، صَلوا على مَن مّر على هِجرته 1446 عاما.

كل عام وأنتم في فرحة ورضا وسلام، أسعد الله قلوبكم على الدوام، وكتبكم عنده من أسعد الخلق والأنام.

تهنئة مقدمة باسمي إلى جميع المسلمين في العالم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

سنة هجرية سعيدة لي ولكم أحبائي، أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات، أسأل الله أن يهبكم نفحات من السعادة في هذه المناسبة المباركة.

أتمنى من الله في هذه المناسبة السعيدة وهي حلول العام الهجري الجديد، أن يكون القرآن الكريم ربيع قلوبنا وأن يرزقنا الله الهداية والمحافظة على الطاعات.

صور التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية

في تلك الفقرة نقدم لكم مجموعة من الصور الجميلة للتهنئة بالعام الهجري الجديد حيث يتم تبادلها على الفيس بوك او ارسالها فى رسائل خاصة لتبادل بين المسلمين في العام الجديد 1446 ومن هذه الصور ما يلي: