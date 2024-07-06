“mop.gov.iq” التخطيط العراقية 🇮🇶 تكشف رابط استمارة التقديم على التعداد السكاني 2024 بجميع محافظات العراق

العديد من المواطنين في العراق يبحثون عن معرفة استمارة التقديم على التعداد السكاني، حيث يعد هذا من الإجراءات الهامة لذلك أعلنت المديرية العامة عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في تلك العملية كما أوضحت الشروط والضوابط الواجب توافرها، من المتوقع أن يبدأ الحصر في بعض المحافظات في شهر أغسطس المقبل وينتهي في شهر سبتمبر 2024، بينما التعداد السكاني من المقرر أن يكون يوم 20 من شهر نوفمبر 2024، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في التعداد السكاني.

خطوات التقديم على التعداد السكاني 2024 بالعراق

يمكن التقديم على التعداد السكاني من جميع المحافظات العراقية العراق من خلال اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التخطيط العراقية .

بعد ذلك قم بكتابة كلمة المرور وإسم المستخدم.

اضغط على طلب الترشيح.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.

يتم إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

بعد قراءة الشروط والأحكام اضغط على كلمة موافق.

الشروط اللازمة للتقديم في التعداد السكاني 2024

أوضحت الحكومة العراقية أنه سيتم اختيار نحو 120 ألف شخص لتدريبهم على القيام بأعمال التعداد السكاني، ويتم اختيارهم من مختلف محافظات العراق من الكوادر التربوية ولكن لابد من توافر مجموعة من الشروط والضوابط التي حددتها وزارة التخطيط وتتمثل فيما يلى: