نزل بطوط وروق على عيالك.. تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات وعرب سات 2024.. عالم المتعة والاغاني الجديدة

يمكنك الان تحميل قناه بطوط الفضائية التي نالت اعجاب الكثير من الاطفال و الامهات و كل من يشاهد هذه القناة حيث استطاعت ان يكون لها مكانة كبيرة بين القنوات في الدول العربية، حيث تعرض محتوي هادف و برامج تعليمية و ثقافية و ترفيهية و افلام الأطفال الجديدة و الانيميشن التي تناسب اعمارهم، من خلال العروض تجذب انتباه الاطفال و تنمي عقولهم و تفتح افاقهم بمتابعة هذه القناه وايضا تعرض القناة محتوي اخلاقي و ثقافي مناسب للأطفال.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

تستطيع ان تحمل قناة بطوط من على الاقمار الصناعية نايل سات و عرب سات، اشتهرت هذه القناه بتقديم برامجها التعلمية و الثقافة و مسلسلات الاطفال، وأيضا عبر حساب القناة على يوتيوب، لتتمكن من توسيع نطاقها وعرض محتوياتها على مستوى دول الوطن العربي لذا تقوم القناة بتغيير تردداتها بشكل دوري لتحديث برامجها وضمان جودة البث يمكن الاطلاع على أحدث تردد للقناة عبر القمر الصناعي نايل سات وهو:

التردد: 11494.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بطوط على عرب سات

تعرض قناة بطوط الفضائية عروض تعلمية و برامج مسلية للأطفال تساعد الأمهات في تربية الأطفال و لهوهم لحين التخلص من مهام المنزل و هذه القناه تقوم بتعديل سلوك الطفل تعرف الان علي تردد عرب سات:

التردد: 11574.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

طريقة ضبط التردد على جهاز الاستقبال

بعد تنزيل قناة بطوط علي التلفاز الخاص بك يوجد طريقة لحفظها و تثبيتها من خلا عدة خطوات: