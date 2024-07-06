أسلحة ثقيلة بضغطة زر واحدة.. شفرات لعبة جاتا الجديدة 2024 حملها الآن

إذا كنت من عشاق ألعاب الفيديو فإن لعبة جاتا (Grand Theft Auto) تعتبر واحدة من الألعاب الأكثر شهرة وشعبية في هذا المجال مع إصدار 2024 الجديد تم إضافة مجموعة من الشفرات والرموز التي تتيح للاعبين الحصول على أسلحة ثقيلة بضغطة واحدة مما يعزز تجربة اللعب ويجعلها أكثر إثارة تابعونا لمعرفة التفاصيل.

قم بتحميل الشفرات من موقع رسمي أو موثوق.

تأكد من أن الشفرات تتوافق مع إصدار اللعبة الذي لديك.

افتح لعبة جاتا على جهازك (سواء كان جهاز كمبيوتر، PlayStation، Xbox، أو أي منصة أخرى تدعم اللعبة).

أثناء اللعب قم بإدخال الشفرات باستخدام لوحة المفاتيح أو وحدة التحكم الخاصة بك.

يمكن أن تكون الشفرات عبارة عن تسلسل من الأزرار أو الأحرف.

على سبيل المثال قد تكون شفرة الحصول على أسلحة ثقيلة بضغطة واحدة كالتالي “GUNS2024” أو تسلسل معين من الأزرار على وحدة التحكم.

بمجرد إدخال الشفرة بشكل صحيح سيتم تفعيلها فورا في اللعبة.