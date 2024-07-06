شاركها عبر الواتساب .. اجمل رسائل تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1446 .. تحميل صور ومعايدات العام الهجري

نود ونرغب ان نهناكم بقدوم عام هجري جديد ، تعتبر السنه الهجريه من اعظم المناسبات الدينيه والتي تعمل علي احياء سنه نبينا محمد صلي الله عليه وسلم وتعتبر السنه الهجريه تحمل الكثير من الدروس المستفاده فهي تذكرنا بهجرة رسولنا لنشر الدعوه الاسلاميه والجهاد في سبيل الله وتعلمنا كيفيه الصبر والمصابره والتمسك بالمبادئ والقيم الدينيه فعلينا ان نجعلها خطوه جديده في حياتنا وتكون بدايه توبتنا والتقرب الي الله تعالي ووضع منهج جديد للنفس.

رسائل تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1446

– من خلال موقعنا ” البديل” سوف نقدم لكم تهنئه للعام الهجري

الي الامه الاسلاميه اتمني ان تكون تلك السنه مليئه بالفرح والسعاده وان تكونو الي الله اقرب

هام هجري مبارك يا احبائي

نود ان نقول في هذا العام الهجري الجديد المبارك كل عام وانتم بخير وصحه وعافيه

كل عام وانتم بخير و علينا ان نكثر من الادعيه والصدقات

عام هجري جديد نسال الله عز وجل ان يرزقكم في تلك الايام المباركه

“كُل عامٍ ونحنُ نشهدُ أن لا إله إلاّ اللّٰه، وأنَّ مُحمدًا رسول اللّٰه، صَلوا عليه وسلمو تسليما صلو علي من من فات علي هجرته 1446”

” كل عام وأنتم في فرحة ورضا وسلام والي الله اقرب ، أسعد الله قلوبكم على الدوام، وكتبكم عنده من أسعد الخلق والأنام

تحميل صور ومعايدات العام الهجري

ادعيه استقبال العام الهجري الجديد

-“يا عظيم يا متعال يا ارحم الراحمين، اجعل هذا العام عام سلامٍ وأمنٍ على المسلمين أجمعين وامة نبينا محمد عليه افضل السلام واتم التسليم”

-“اللهم مع قدوم سنة هجرية جديدة على الأبواب أن تجعلها بلا أوجاع ولا فراق ولا حزن يا الله، واجعلها يا رب خالية من المصائب والأحزان، واجعلها سنه مليئه بالفرحه والسرور يا الله ، وكل عام وأنتم بخير”

-“اللهم يا سامع الدعاء ومستجيبه ، استجب دعاءنا، واجعل هذا العام عامًا خيرًا وعطاءً على المسلمين أجمعين”