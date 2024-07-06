عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2024 والشروط والمستندات المطلوبة

mohamedghanem تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2024 والشروط والمستندات المطلوبة
منحة المرأة الماكثة

الحكومة الجزائرية منحت للمرأة الماكثة في المنزل لها أهمية كبيرة عن طريق تقديم منحة لمساهمة المرأة الجزائرية التي تتواجد في البيت بشكل دائم لتربية أبنائها تربية سليمة لكي تخدم المجتمع وتساهم في تطوير الحياة المعيشية المعقدة والصعبة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تحصل على تلك المنحة ويجب أن تتوافر عدة شروط ، سوف نوضح في هذا التقرير التالي.

الشروط اللازمة منحة المرأة الماكثة في المنزل

بالنسبة للشروط وكالة التشغيل حددت عدة شروط لابد من توافرها عند تقديم المرأة الماكثة في البيت على المنحة يمكن التقديم بدون إتاحة تلك الشروط وهي كالآتي:

  • يجب أن تكون المرأة لا تعمل ماكثة في البيت بشكل مستمر.
  • يجب عدم وجود لدى المرأه دخل ثابت.
  • عدم امتلاكها أولاد.
  • عمر المستحق لا يقل عن 15 عام.
  • الإقامة بشكل مستمر على الأراضي الجزائرية.
  • امتلاك المستحق أوراق تثبت جنسيته الجزائرية.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2024

سوف نوضح في هذا التقرير كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2024 ميلادية وهي تتمثل فيما يلي:

  • الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
  • الضغط على منحة البطالة للمرأة الماكثة.
  • كتابة البيانات المطلوب إدخالها بشكل سليم.
  • اختيار الولاية التي تتبعها المستحق من المنحة.
  • تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل سليم.
  • الضغط على إرسال.
  • استمر لعدة دقائق لكى يصلك رسالة تأكيد.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة داخل الجزائر

الدولة الجزائرية خصصت بعض المستندات اللازم وينبغى توافرها عند التسجيل في منحة المرأة الماكثة:

  • تقديم شهادة ميلاد للمرأة المستحقة للمنحة.
  • تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي.
  • تقديم شهادة المؤهل الدراسي.
  • في حالة المرأة مطلقة ينبغي امتلاكها أوراق تثبت الطلاق.
  • في حالة وفاة الزوج امتلاكها مستندات تثبت وفاة الزوج.
  • امتلاكها أوراق تثبت محل الإقامة الفعلي عند تقديم الطلب.
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mohamedghanem

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