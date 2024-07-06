حملها بالتحديث الجديد.. تحميل لعبة فيفا موبايل للاندرويد والايفون الإصدار الجديد 2024.. استمتع بأحدث التعديلات

مما لا شك فيه أن لعبة فيفا موبايل واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شهرةً، ولها قاعدة جماهيرية كبير، وتتمتع اللعبة بالمميزات التي تجعلها فريدة وأفضل من غيرها، ولهذا السبب يقوم مطورو اللعبة بإضافة المزيد من التحديثات أولاً بأولٍ كي يزيدوا من كفاءتها، ولذلك يبحث الكثير من المحبين والراغبين في تحميلها عن طريق التحميل وأيضا هناك فئات تود معرفة أهم ما يميز هذه اللعبة حتى يقوموا بتنزيلها أيضاً وهذا ما سأقدمه عبر المقال.

كيفية تنزيل لعبة فيفا موبايل أندرويد

في هذه الفقرة سأقدم شرح تفصيلي لخطوات تنزيل اللعبة على الأجهزة ذات نظام التشغيل أندرويد وهي كما يلي:

أولاً عليك الولوج إلى متجر التطبيقات على هاتفك.

بعدما تفتح التطبيق تظهر أمامك شريحة أعلاها خانة البحث اضغط عليها واكتب اسم اللعبة.

ومن ثم بعدها تظهر أمامك اللعبة اضغط عليها حتى يظهر اللوجو الخاص بها بجواره كلمة تثبيت اضغط على هذه الكلمة.

آخر خطوة عليك أن تهم بالانتظار لدقائق قليلة حتى يتم تحميل اللعبة إلى هاتفك.

طريقة تنزيل اللعبة للآيفون

طريقة آخرى يجب اتباعها لتنزيل اللعبة على الأجهزة ذات نظام التشغيل آيفون وهي كالتالي: