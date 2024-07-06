لولو الحلوة جت خلاص..تردد قناة وناسة الجديد والجبار2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو الحلوة جت خلاص..تردد قناة وناسة الجديد والجبار2024

تعد قناة وناسة من ضمن أفضل القنوات الفضائية التي تقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة و الهادفة و قد اكتسبت شهرة كبيرة وواسعة جدا، و هذا نظرا لحب الأطفال من أجل الاستماع اليها و مشاهدتها ايضا، و  تقوم هذه القناة الرائعة بتقديم أغاني و أناشيد رائعة و هادفة و مميزة جدا، من أجل ذلك فإن العديد من أولياء الأمور يبحثون عن تردد قناة وناسة الجديد، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة الجديد، و يمكنك أن تقوم بتحميل قناة وناسة علي الجهاز الخاص بك، و ذلك من خلال هذه الخطوات و هى:

  • تردد قناة وناسة هو:11430.
  • معدل استقطاب القناة هو: عمودي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.
  • معدل ترميز القناة هو:27500.
  • جودة القناة هي: SD.

برامج قناة وناسة

قناة وناسة هي عبارة قناة رائعة و مميزة وهادفة لجميع الاطفال، تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال، حيث تقوم هذه القناة الرائعة بتعليم الأطفال الكثير من الامور و الاخلاق التي يوجد احيانا صعوبة لدي الأهل في أن يستطيعوا إيصالها الي الاطفال، و يحب الكثير من الأطفال هذه القناة الرائعةو التي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية لدي الاطفال، و تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الرائعة.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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