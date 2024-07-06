لولو الحلوة جت خلاص..تردد قناة وناسة الجديد والجبار2024

تعد قناة وناسة من ضمن أفضل القنوات الفضائية التي تقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة و الهادفة و قد اكتسبت شهرة كبيرة وواسعة جدا، و هذا نظرا لحب الأطفال من أجل الاستماع اليها و مشاهدتها ايضا، و تقوم هذه القناة الرائعة بتقديم أغاني و أناشيد رائعة و هادفة و مميزة جدا، من أجل ذلك فإن العديد من أولياء الأمور يبحثون عن تردد قناة وناسة الجديد، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة الجديد، و يمكنك أن تقوم بتحميل قناة وناسة علي الجهاز الخاص بك، و ذلك من خلال هذه الخطوات و هى:

تردد قناة وناسة هو:11430.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

معدل ترميز القناة هو:27500.

جودة القناة هي: SD.

برامج قناة وناسة

قناة وناسة هي عبارة قناة رائعة و مميزة وهادفة لجميع الاطفال، تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال، حيث تقوم هذه القناة الرائعة بتعليم الأطفال الكثير من الامور و الاخلاق التي يوجد احيانا صعوبة لدي الأهل في أن يستطيعوا إيصالها الي الاطفال، و يحب الكثير من الأطفال هذه القناة الرائعةو التي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية لدي الاطفال، و تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الرائعة.