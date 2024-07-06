سجل الآن واحجز شقتك.. فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 الخطوات والشروط

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير في الجزائر عن فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 اعتبارا من يوم 5 من شهر يوليو ويستمر التقديم لمدة شهر كما أوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها والمستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج سكنات عدل 3 للحصول على وحدات سكنية وتختلف مساحات الشقق منها 75 م وشقق 90 متر بنظام سداد مريح ليتناسب مع أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط من الدفع وامتلاك وحدات سكنية مميزة.
خطوات التسجيل في عدل 3 2024
الآن يمكن لكافة الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بأسعار زهيدة التقديم في برنامج دعم 3 من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لكالة عدل.
- بعد ذلك اضغط على تسجيل الدخول.
- بعد قراءة الشروط والأحكام اضغط على كلمة موافق.
- اختر المحافظة التابع لها.
- قم بكتابة رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي.
- ثم قم بإدخال رقم الهاتف.
- اضغط على كلمة تأكيد.
- ثم قم بتحميل استمارة التسجيل.
شروط التسجيل في سكنات عدل 3
هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 وهي:
- أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.
- أن لا يكون دخل المتقدم الشهري أكثر من الحد المانع.
- عدم امتلاك المتقدم لأرض صالحة للبناء أو عقار سكنى.
المستندات المطلوبة للتسجيل في عدل 3
في السياق نفسه أعلنت الوزارة عن الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل وهي:
- تقديم نسخة أصلية من شهادة ميلاد المتقدم.
- إرفاق نسخة من شهادة الطلاق.
- تقديم بطاقة التعريف الوطنية وتكون مصدقة.
- إرفاق نسخة من عقد الزواج.
- كذلك يجب تقديم نسخة من عقد السكن.
- تقديم إثبات الدخل الشهري للمتقدم.
- يتم إرفاق نسخة من وثيقة المعاش أو العمل.
- تقديم استمارة التسجيل ويتم الحصول عليها من خلال موقع الوزارة أو عن طريق مقرات مصالحها.