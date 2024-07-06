سجل الآن واحجز شقتك.. فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 الخطوات والشروط

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير في الجزائر عن فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 اعتبارا من يوم 5 من شهر يوليو ويستمر التقديم لمدة شهر كما أوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها والمستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج سكنات عدل 3 للحصول على وحدات سكنية وتختلف مساحات الشقق منها 75 م وشقق 90 متر بنظام سداد مريح ليتناسب مع أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط من الدفع وامتلاك وحدات سكنية مميزة.

خطوات التسجيل في عدل 3 2024

الآن يمكن لكافة الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بأسعار زهيدة التقديم في برنامج دعم 3 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لكالة عدل.

بعد ذلك اضغط على تسجيل الدخول.

بعد قراءة الشروط والأحكام اضغط على كلمة موافق.

اختر المحافظة التابع لها.

قم بكتابة رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي.

ثم قم بإدخال رقم الهاتف.

اضغط على كلمة تأكيد.

ثم قم بتحميل استمارة التسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 وهي:

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

أن لا يكون دخل المتقدم الشهري أكثر من الحد المانع.

عدم امتلاك المتقدم لأرض صالحة للبناء أو عقار سكنى.

المستندات المطلوبة للتسجيل في عدل 3

في السياق نفسه أعلنت الوزارة عن الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل وهي: