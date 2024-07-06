الديوان الوطني يعلن ميعاد نتائج البكالوريا 2024 الجزائر .. رابط Bac onec dz 2024 الاستعلام عن نتيجة الباك

يبحث الطلاب في جميع محافظات الجزائر عن ميعاد إعتماد وإعلان نتيجة البكالوريا ، حيث إنتهوا من الإمتحانات الخاصة بهم منذو مدة ، والتي تمت من الأحد 9 جوان إلى الخميس 13 جويلية 2024 ، وأوضحت الجهات المختصة بأنه جاري التصحيح والمراجعة حتي الأن لم تنتهي بعد ، وأكدت بانه يتم العمل بجهد كبير لضمان صحة وسلامة النتائج و أنه سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبله ، وأوضحت أيضا أنه سيكون الإستعلام إلكترونيًا عن نتيجة البكالوريا 2024 عن طريق صفحة الديوان الوطني .

رابط نتائج البكالوريا 2024 الجزائر

1 – الضغط علي رابط موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات .

2 – تسجيل الدخول عن طريق كتابة الرقم السري وإسم المستخدم .

3 – كتابة رقم التسجيل الخاص بكل طالب .

4 – حل المعادلة الرياضيه الظاهرة علي الشاشة .

5 – نهايةً إضغط علي عرض النتيجة .

ميعاد إعلان نتيجة البكالوريا 2024

صرح وزير التربية الوطنية الجزائري / عبدالحكيم بلعابد ، انه سيتم إعلان نتيجة إمتحان شهادة البكالوريا في يوم 20 يوليو 2024 ، وقد صرح أيضًا أن فيما يزيد عن 862.000 طالبًا قد إمتحانوا شهادة البكالوريا 2024 وحاليًا يتعقبون ظهور النتيجة ، و شدد وزير التربية الوطنية خلال فترة الإمتحانات بعدم الغش حيث أعلن أن عقوبة الغش هي السجن ..

نظام الإمتحان

قد صرحت وزارة التربية الوطنية بأنه لايوجد إختلاف في سير عملية الإمتحانات عن الأعوام السابقة ، حيث أن كل امتحان يحمل موضوعين وعلي كل طالب الإختيار بينهم وأوضحت أيضا أن نماذج الإمتحان ستكون متماشية مع مدة الإمتحان وأنها لن تكون طويله لتخفيف الأعباء عن الطلاب ، حيث تعد البكالوريا هي المرحلة الفاصلة في مسيرة الطالب الدراسية فهي التي تحدد مسار الطالب ودراسته في الجامعة فهي نتاج جهد مبذول في الثانوية .

اقسام البكالوريا في الجزائر

قد حدد 6 اقسام للدراسة في البكالوريا وهي كالتالي :

1 – العلوم الطبيعة والحياة .

2 – الرياضيات .

3 – الرياضيات التقنية .

4 – التسيير والاقتصاد .

5 – اللغات الأجنبية .

6 – الفلسفة .