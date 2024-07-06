PDF الان رابط نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول 2024 بالرقم الامتحاني جميع المحافظات العراقية” نتائجنا”

نتائج السادس الإعدادي في العراق للدور الأول 2024، حيث بنتظر طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق بفارغ الصبر إعلان نتائج الامتحانات للدور الأول لعام 2024، لذلك تعمل وزارة التربية العراقية لإنهاء عملية تصحيح الأوراق ومعالجة النتائج بأسرع وقت ممكن، تختلف آلية الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي باختلاف المحافظات، لذا على الطلاب والطالبات متابعة المواقع الرسمية لوزارة التربية العراقية أو مواقع المديريات العامة للتربية في محافظاتهم للحصول على نتائجهم برقمهم الامتحاني، بكل سهولة ويسر.

نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول في العراق:

وزارة التربية والتعليم العراقية تعتمد موقعها الرسمي كالقناة الرئيسية للإعلان عن نتائج طلاب الصف السادس الإعدادي في جميع المراحل، وفور اكتمال أعمال التصحيح والرصد في مختلف الكنترولات ومراكز التصحيح، يتم تفعيل رابط نتائج الامتحانات الخاص بكل صف على الموقع الرسمي للوزارة، وبعد اعتماد النتائج، يتم رفعها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ليتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم برقمهم الامتحاني، ويُعد هذا الموقع القناة الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في إعلان نتائج الامتحانات على مستوى البلاد.

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول 2024:

قبل رفع النتائج على المواقع المعتمدة، تمر النتائج بالعديد من الإجراءات المهمة، بما في ذلك التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات والاعتماد، وذلك لضمان تقديم نتائج دقيقة للطلاب، للاطلاع على نتيجتك فور اعتمادها يمكنك اتباع الخطوات التالية: