قمة مرتقبة اليوم.. منتخب إنجلترا يلاقي نظيره السويسري في ثالث مباريات دور ال 8

يبحث عشاق الكرة العالمية والأوروبية عن موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024 المقامة في دولة ألمانيا، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة في غاية المتعة والإثارة حيث يرغب كل منتخب في تحقيق إنجاز تاريخي والوصول إلى الدور قبل النهائي هذا العام، ويأمل منتخب إنجلترا في تكرار نسخة اليورو الأخيرة مع البحث عن اللقب بعد خسارته في مباراة النهائي يورو 2020.

موعد مباراة سويسرا وإنجلترا

تحدد موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في دور ال 8 من بطولة يورو 2024، حيث تقام المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وتم تعيين طاقم تحكيم إيطالي لإدارة هذا اللقاء بقيادة الحكم الدولي دانيلي أورساتو، وتقام المباراة على ملعب مركو شبيل آرينا الموجود في دولة ألمانيا.

التشكيل المتوقع لكل منتخب

يسعى المنتخب الإنجليزي في تحقيق انتصار ثمين اليوم وفوز على نظيره السويسري والصعود إلى مباراة الدور نصف النهائي، لذلك سيعتمد المدرب ساوث جيت على العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، حيث يتوقع أن يبدأ بالحارس بيكفورد، ويلعب أمامه كل من تريبيير ووالكر وجون ستونز وكونساه، كما يلعب في خط الوسط أرنولد ورايس ولاعب ريال مدريد جود بلينغهام، وفي الهجوم يتوقع أن يلعب بوكايو ساكا بجانب هاري كين وفودين.

بينما يتوقع أن يبدأ مدرب منتخب سويسرا بتشكيل يتكون من: