سجل واسحب الان.. مسابقة الحلم يوليو 2024 أعرف أسماء الفائزين بـ 100 ألف دولار $$ مع مصطفى الآغا

اكتسبت مسابقة الحلم شهرة واسعة في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط ويرجع ذلك لما تقدمه من محتوى مميز للجمهور، تحقق المسابقة أحلام العديد من المشاركين الذين يختبرون حظهم عبر المسابقات التفاعلية إذ يتم توزيع مكافآت وجوائز مالية متنوعة بشكل أسبوعي وشهري بجانب الجائزة السنوية الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك تقدم المسابقة منازل أحلام وسيارات والعديد من الأمور الأخرى التي تحسن حياة المشتركين للأفضل، لهذا السبب نقدم لكم فيما يلي طريقة الاشتراك.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يقدم الإعلامي المعروف مصطفى الآغا برنامج “مسابقة الحلم” عبر شبكة قنوات MBC الشهيرة، حيث يذاع البرنامج أسبوعيا للإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز المتنوعة ويتواصل معهم مباشرة على الهواء، لذلك إذا كنت ترغب في أن تكون من بين المحظوظين الذين يتلقون اتصالا لإبلاغهم بالجائزة المالية، قم بالاشتراك في المسابقة باتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى موقع مسابقة الحلم على الإنترنت.

مراجعة التعليمات والشروط المعروضة في الصفحة الرئيسية ثم اضغط على زر “متابعة”.

إدراج اسم الدولة التي تقيم بها.

أدخل الإجابات الصحيحة للأسئلة التي تطرح عليك.

اكتب كلمة “حلم” أو “dream” في المكان الفارغ.

اضغط على ايقونة “اشتراك”.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

اكتسبت المسابقة شهرة واسعة في الكثير من الدول العربية مما أدى إلى زيادة عدد المشتركين فيها، وبناء على ذلك قامت إدارة المسابقة بتقديم طريقة سهلة للمشاركة في سحب البرنامج سواء كانت السحوبات أسبوعية أو شهرية أو حتى سنوية، وقد وفرت الإدارة أرقام اشتراك مخصصة لكل دولة لتمكين الجميع من التسجيل بكل بساطة عن طريق إرسال رسالة واحدة فقط، دون الحاجة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمسابقة وفيما يلي نقدم لكم أرقام الاشتراك:

90434 للمشتركين المقيمين في دولة عمان.

60767 للمشتركين الذين يقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

98880 للمشتركين الذين يعيشون في دولة مصر.

4141 للمشتركين المقيمين في دولة الكويت.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم