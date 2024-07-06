آلية توزيع معاش التأمينات الإجتماعية بين الورثة فى النظام الجديد

توزيع معاش التأمينات الإجتماعية بين الورثة في النظام الجديد، بعد أن تم الإعلان عن قرارات مجلس الوزراء السعودي فيما يتعلق بنظام التأمينات الإجتماعية الجديد، تتلقى مؤسسة التأمينات العديد من الأسئلة والاستفسارات الموجهة من قبل المواطنين المشتركين لمعرفة تفاصيل النظام الجديد ومن ضمن تلك الأسئلة هو معرفة كيف سيتم توزيع المعاش بين الورثة في النظام الجديد حالة وفاة المشترك، ولهذا سوف نعرض إجابة سلك السؤال عبر السطور التالية من مقالنا هذا فتابعونا.

آلية توزيع معاش التأمينات الإجتماعية بين الورثة في النظام الجديد

بناء على الأحكام والقواعد الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، تم تحديد توزيع المعاش بين الورثة في حالة وفاة المشترك على النحو التالي:

يحصل الورثة من عائلة المشترك علي المعاش بعد وفاته إذا كان مستمرا على رأس العمل، بشرط أن يكون مشتركا في التأمينات الإجتماعية لمدة 3 شهور متواصلة كحد أدني أو مشتركا لمدة 6 شهور متقطعة أو أكثر من ذلك بعد تاريخ اشتراكه الفعلي في التأمينات الإجتماعية.

يحق للورثة من عائلة المشترك الحصول على المعاش بعد وفاته بعد وصوله لسن التقاعد، ولكن بشرط أن تكون مدة اشتراكه فى التأمينات 180 شهر فما أكثر.

توزيع معاش المشترك المتوفى يتم بين الورثة وفقا لنظام التأمينات الذي يتضمن حصول المستحق الواحد على نسبة 50% من قيمة المعاش، وإذا كان أكثر من واحد يتم توزيع المعاش بالتساوي بينهم بنسبة 75%.

الورثة المستحقين للمعاش في نظام التأمينات الجديد

تم تحديد الورثة المستحقين لمعاش المواطن المشترك في التأمينات بعد وفاته وفقا لما يلي: