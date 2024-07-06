“حملها واستعلم” كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024،من أهم الأمور التي تتزايد عنهل عنليات البحث خلال الساعات الأخيرة، وأعلنت وزارة العمل العراقية عن تخصيص رابط الكتروني تسهيلاً على عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات العراقية للإستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط الإستعلام والشروط اللازمة.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024،حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية نظراً لسوء الحالة الإقتصادية والظروف الصعبة التي يمر بها عدد كبير من الأسر العراقية خلال الآونة الأخيرة، وكانت وزارة العمل العراقية أعلنت عن تدشين رابط الكتروني للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم اختر الوجبة المراد الإطلاع عليها.

ثم حمل الكشوفات,

يجب الإنتظار قليلاً حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم اضغط على أيقونة “بحث”.

ابحث عن اسم المستفيد .

يجب التأكد من تطابق تاريخ الميلاد تجنباً لتشابه الأسماء.

وفي حالة عدم العثور على إسم المستفيد يجب إنتظار تحميل باقي الكشوفات.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

وتشترط وزارة العمل العراقية على الأشخاص الراغبين التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية أن عدة شروط وهي: