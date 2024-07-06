اخفي الشات والاستوري كمان.. خطوات تحميل الواتساب الذهبي باخر تحديث له.. مميزات جبارة مش هتلاقيها غير هنا

في الوقت الحالي تم إصدار النسخة الأصلية الخاصة بالواتساب الذهبي الخالية من الفيروسات، والتي أيضًا تقوم بحماية هاتفك من المخاطر الموجودة في نسخ الواتساب الذهبي الأخرى، لذلك السبب يجب الحرص دائمًا على تحميل النسخة الأصلية الخاصة بالواتساب الذهبي، التي توفر للمستخدم خصوصية كبيرة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهذا.

طريقة تحميل تطبيق واتساب الذهبي

بعد إصدار نسخة الواتساب الذهبي الجديدة يجب إتباع مجموعة من الخطوات من أجل تحميل هذا التطبيق، وتتمثل هذه الخطوات في النقاط التالية:

في الخطوة الأولى يلزم إخلاء القليل من المساحة الخاصة بالهاتف، وتوفير إنترنت مناسب، من أجل تحميل تطبيق الواتساب الذهبي.

في الخطوة الثانية يجب التوجه إلى متجر التطبيقات جوجل لهواتف أندرويد، وبعدها الضغط على مربع البحث، وكتابة اسم التطبيق.

في الخطوة الثالثة سوف يتم ظهور مجموعة من التطبيقات يجب الضغط على التطبيق الأول، ولكن يجب التأكد من أن هذا التطبيق يوجد به علامة الموقع الأصلي وهي http\.

في الخطوة الرابعة يتوجب عليك القيام بالضغط على زر التحميل الذي يتواجد أسفل الشاشة.

في الخطوة الأخيرة يجب الانتظار قليلًا لحين أن تنتهي عملية التحميل، وبعدها النقر على زر الفتح، ومن ثم الضغط على زر التثبيت، وبعد انتهاء عملية التثبيت سوف يتم نزول التطبيق على الهاتف الخاص بك.

مميزات تطبيق الواتساب الذهبي

يمتلك الواتساب الذهبي النسخة الجديدة الكثير من المميزات، التي يتمثل أهمها في النقاط التالية: