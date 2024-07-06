اعرف الان هل في زيادة!!؟.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة في رواتب المتقاعدين في العراق في إطار سعي الحكومة العراقية الدائم لتلبية كافة احتياجات المستفيدين من رواتب التقاعد، وقد جاءت هذه الخطوة خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار الاقتصاد العالمي الذي أثر بشكل سلبي على المتقاعدين، وسنقوم بتوضيح سلم الرواتب الجديد للمتقاعدين بعد الزيادة الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن الرواتب فيما يلي.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بقيمة تصل إلى حوالي 100 ألف دينار عراقي، تهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع المتقاعدين في البلاد مما يضمن استقرارهم المالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وتعتبر هذه الزيادة خطوة هامة من قبل الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية في العراق.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن جدول الرواتب الجديد للمتقاعدين بعد الزيادة التي أضيفت مؤخرا وهو على النحو التالي:

أصبحت رواتب المتقاعدين 500 ألف دينار للأفراد الذين يتلقون راتبا بقيمة 400 ألف دينار عراقي.

المتقاعد الذي كان راتب تقاعده يبلغ 500 دينار أصبح بعد الزيادة 600 دينار عراقي.

زيادة راتب التقاعد إلى 700 دينار عراقي لأولئك الذين كانوا يتقاضون 600 دينار.

ازداد راتب التقاعد في العراق ليصل إلى 800 دينار عراقي للمتقاعدين الذين كانوا يتقاضون راتبا قدره 700 دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن رواتب التقاعد في العراق لشهر يوليو

أتاحت الحكومة العراقية إمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر موقع وزارة المالية العراقية، وذلك لتسهيل عملية الاستعلام لجميع المواطنين ويمكن الاستعلام عن الرواتب من خلال اتباع الخطوات التالية: