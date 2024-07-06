إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات 1446 في منطقة الرياض

تم الكشف عن نتائج القبول الموحد للطالبات والطلاب اليوم الموافق السادس من يوليو 2024 ميلادية في منطقة الرياض في الكليات تحديدًا الكليات التي تتطلب إلى إجراءات مقابلة شخصية أو إجراء بعض الاختبارات، في هذا التقرير سوف نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل للتوضيح تابعونا.

اعلان نتائج القبول الموحد

شهد يوم الخميس السابق إغلاق بوابة القبول الموحد للطالبات والطلاب داخل الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض أما بالنسبة الإجراءات سوف تأتي كما يلي:

تم الكشف عن المرشحين للكليات التي تطلب إلى إجراء مقابلة شخصية من خلال بوابة القبول الإلكتروني وهو اليوم الموافق 6/7/2024 ميلادية و 30/12/1445 هجرية.

ما يتعلق بالمقابلات الشخصية للمرشحين بالكليات وهذه الكليات تتطلب إلى إجراء مقابلة شخصية ويوافق يوم الاثنين 2/1/1446 هجرية ويوافق 8/7/2024 ميلادية واستمر ذلك إلى يوم الثلاثاء 9/7/2024 ميلادية.

ما يخص الفرز الأول سوف يتم تأكيد القبول من خلال بوابة القبول الالكتروني يبدأ يوم الخميس الموافق 11/7/2024 ميلادية.

ويعتبر آخر موعد لتأكيد القبول الخاص بالفرز الأول يشرع الساعة 12 ظهرًا، كما يتم عدم القبول من لم تؤكد القبول يوم الأحد الموافق 08/ 01/ 1446هـ- 14/ 07/ 2024م.

ويتم الكشف عن النتائج، و يشرع فى تأكيد القبول للفرز الأخير من خلال بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس الموافق 12/ 01/ 1446هـ– 18/ 07/ 2024م، ويعد آخر موعد لتأكيد القبول المتعلق بالفرز الأخير الساعة 12 ظهرًا، وسوف يتم عدم قبول من لم تقرر القبول يوم الأحد الموافق15/ 01/ 1446هـ- 21/ 07/ 2024م.

معرفة التسجيل في القبول الموحد

هذا السؤال تم البحث عنه بكثرة على جوجل لأن كثير من الطلاب والطالبات لا يعرفون هل تم تسجيلهم في القبول الموحد، ويتم ذلك من خلال ما يلى: