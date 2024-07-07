وحش الجيل من سامسونج.. مواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy A3 الجديد صاحب اقوي كاميرا في الفئه.. اشترية ومش هتندم

من المعتاد أن جميع الأشخاص قبل أن يقوموا بشراء أي هاتف يبحثون عن مواصفاته، مميزاته وأيضا عيوبه، ويعتبر هاتف Samsung Galaxy A3 في الوقت الحالي من الهواتف الجديدة التي يتم البحث عنها بكثرة نظرا لكثرة المبيعات الخاصة بالهاتف، وتعتبر أيضا شركة سامسونج واحدة من أهم وأشهر الشركات الموثوق بها، حيث تعتبر هذه الشركة من الشركات العالمية المضمونة لدى الكثير من الأشخاص، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح مواصفات ومميزات هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A3

يمتلك هذا الهاتف الكثير من المواصفات العالمية التي تجعله مميز عن باقي الهواتف، وتتمثل هذه المواصفات في النقاط التالية:

يتوفر هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 4.4.4.

تعادل دقة الكاميرا الخلفية في هذا الهاتف 8 ميجا بكسل، ويتواجد في هذه الكاميرا فلاش ثنائي LED.

كما تعادل الذاكرة المتواجدة في الهاتف 16 جيجا بايت، مع توافر خاصية زيادة المساحة وذلك عن طريق إدخال شريحة ميموري في مدخل MicroSD الموجود داخل الهاتف.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A3

يمتلك هذا الهاتف مجموعة متنوعة من المميزات التي تؤدي إلى زيادة نسبة المبيعات الخاصة بالهاتف، وتتمثل هذه المميزات في النقاط التالية: