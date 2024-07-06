“برقم الجلوس”..  ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة عن نتيجة الدبلومات الفنية فى جميع الشعب الدور الأول 2024 ،حيث يرغب أولياء الأمور والطلاب على حد سواء في معرفة نتيجة الصف الثالث التجاري، والصناعى، والزراعى برقم الجلوس، وسيتم إطلاق رابط لنتيجة هذا الصف عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الفني، فور اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن عملية التصحيح والمراجعة المستمرة لأوراق الامتحانات في اللجان المركزية بالمحافظات قد اقتربت من الانتهاء ، لذلك سنقوم بالمتابعة المستمرة فور اعتماد النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انهةمن المتوقع أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول خلالالساعاتالقليلةالقادمة، حيث أفادت المصادر انه تم الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بها، وجارى الانتهاء من رصد الدرجات ومن المرجح أن يتم الإعلان عن النتيجة بنهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عرض النتيجة للوزير من أجل اعتمادها رسميًا، وبمجرد اعتماد النتيجة، سيتم توفير رابط لها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للنتائج، عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الفني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024:

بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية “تجارة، صناعة، زراعة، فنادق” رسميًا من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستقوم بوابة التعليم الفني بنشرها فوراً على موقعها الإلكتروني. كما ستقوم الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك بنشر رابط وتعليمات الاستعلام عن النتيجة، وللاستعلام عن نتيجة الطالب أو الطالبة، يمكن اتباع الخطوات التالية: