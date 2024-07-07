“مبروووك للناجحين” استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب موقع وزارة التربية السورية

يبحث الطلاب وأولياء الأمور في كافة المحافظات السورية عن موعد وطريقة استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2024 العلمي والأدبي، وهي مرحلة تعليمية غاية في الأهمية حيث أنها تعتبر آخر صف في مرحلة التعليم الأساسي، وسيلحقه بعد ذلك التعليم الجامعي، لذلك يتمنى كل طالب أن يحصل على مجموع عالي حتى يُتاح له أكثر من كلية يمكنه الاختيار فيما بينهم.

استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2024

بالنسبة لموعد استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2024 فأعلنت وزارة التربية والتعليم السورية صباح اليوم الأحد وبالتحديد عن تمام الساعة العاشرة صباحاً موعد رسمي لظهور نتائج القسمين العلمي والأدبي، وأشارت المصادر من داخل وزارة التربية السورية إلى أن أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة تمت بدقة كبيرة جداً وذلك حتى تضمن حصول كل طالب على حقة ودرجاته كاملة.

كما أكدت تلك المصادر على أن نسب نجاح الطلاب في القسمين العلمي والأدبي جاءت مبشرة بشكل كبير جداً في معظم المواد، ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الصحفي صباح اليوم لإعلان تفاصيل النتائج لكل الأقسام، من أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات وكذلك نسب نجاح كل قسم بالإضافة إلى الأوائل.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024

يمكنك استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2024 عندما يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي لوزارة التربية عن طريق إتباع تلك الخطوات:-

ادخل على موقع وزارة التربية السورية الرسمي.

الرسمي. أو يمكن الاستعلام عن النتائج مباشرة من هناا .

. من القائمة الرئيسية للموقع ادخل على الخدمات الخاصة بالنتائج.

اكتب بيانات الطالب بشكل صحيح.

حدد القسم الذي ينتهي إليه الطالب أي (أدبي أم علمي).

ثم حدد العام الدراسي وهو 2023-2024.

بعد ذلك حدد الدور وهو “الدور الأول”.

استكمل باقي البيانات المطلوبة كاسم الطالب ورقم جلوسه.

في النهاية اضغط على زر “البحث” وسيوجهك الموقع إلى الصفحة الخاصة بتفاصيل النتيجة، وستجد فيه الدرجة التي حصل عليها الطالب أو الطالبة في كل مادة دراسية.

يرجى العلم أن الموقع حتى الآن غير مفعل ولكن فور إعلان النتائج سيتم تفعيل الموقع ليكون جاهز أمام الطلبة والطالبات للاستعلام عن النتائج.