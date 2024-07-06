لولو الشطورة!! تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV علي نايل سات وعرب سات بجودة عالية HD

جذبت قناة وناسة العديد من الأنظار في الأوان الاخيرة بسبب الأغاني المميوة التي تصدرها القناة فكانت هناك تسائلات حول تردد قناة وناسة الفضائية و البحث عن القناة لتنزيلها لأطفالهم علي التليفزيون الخاص بهم لما فيها من أغاني رنانة ترفيهية و أيضا بها جزء تعليمي فمن خلال الأغاني و المحتوي التعليمي للقناة تكون قدو الجدير بالذكر ان تردد القناة موجود علي القمرين الصناعيين (عرب سات ، نايل سات) مزجت بين الترفية و التعليم في نفس الوقت
تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV
قدمت القناة عدد كبير من الأغاني المتنوعة للأطفال وقد حفزت مستمعيها للأهتمام و متابعتها حيث أهتمت بتقديم قدر كبير و كافي من الأناشيد والأغاني القديمة والجديدة البتكرة و برامج تعليمية لتغذية عقولهم فأصبحت القناة ذات جماهيرية كبيرة من الأطفال في فترة قصيرة.
نايل سات:
- ترددالقناة وناسة: 11470.
- الأستقطابك: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 207500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: SD.
عرب سات:
- تردد قناة وناسة: 11270.
- معدل الترميز: 27500.
- الجوده: HD.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
خطوات ضبط القناة
بعد معرفة تردد القناة من علي القمرين الصناعيين عرب سات و نايل سات ، للحصول علي خطوات يرجي اتباع الخطوات التالية:
- تشغيل جهاز التليفزيون .
- الضغط علي القائمة من خلال الريموت .
- الدخول الي قائمة الإعدادات لتكون علي الشاشة .
- الضغط علي زر الإدخال اليدوي من الخيارات المتاحة .
- إدخال كافة المعلومات عن القمرين الصناعيين نايل سات و عرب سات من حيث (التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، الجودة) .
- الضغط علي بحث .
- تلقائي سيقوم الجهاز بالبحث عن التردد القناة الجديدة .
- بعد قليل من الوقت سوف يتم تنزيل القناة علي التليفزيون .
- ثم يقوم المستخدم بالضغط علي زر حفظ التغيرات .