تردد قناة كراميش وناسة 2024 wanasah-karameesh علي نايل سات وعرب سات بجودة عالية HD

تعد قناه كراميش من اهم القنوات التي تعمل علي تحفيز الأطفال ، بالطرق البسيطة و الشيقة للطفل ، كما انها تعمل اداره قناه كراميش علي تحسين الأداء و الصوت للقناه ، كما انها قامت بتغير التردد الخاص بالقناة ، لضمان افضل جوده ممكنة للصورة ومنع التشويش للقناة ، و تعد قناه كراميش قناه فضائية ، و مقر قناة كراميش في مدينه عمان ، كما ان قناه كراميش قناه اردنية ، الذي كان اول بث مباشر لها في منتصف شهر فبراير من عام 2009 م
تردد قناة كراميش وناسة 2024 wanasah-karameesh
يبحث الكثير من الناس علي تردد قناة كراميش ، خصوصا من بعد تغير التردد التابع للقناة ، وسوف نقوم بتوفير التردد لحضراتكم :
- تردد قناه كراميش علي نايل سات هو 11429.
- تردد قناه كراميش علي عرب سات هو 11390.
- معدل الترميز لقناه كراميش هو (27500).
- معامل تصحيح الخطاء الخاص بقناه كراميش (4/3).
طريقه تنزيل قناة كراميش ؟
- القيام بفتح الاعدادات.
- الضغط علي زر البحث اليدوي لإضافة قناة جديدة.
- ثم يتم ادخال الاعدادات الخاصة بالتردد و معدل الترميز و معامل التصحيح المذكور في الأعلى.
- ثم يتم الضغط علي البحث وسوف يتم عرض قناه كراميش في القنوات المتاحة.
من اهم نجوم قناة كراميش
من اهم الإنجازات التي تسعي لها قناه كراميش فن اخيار النجوم الخاصين بالقناة ، و يوجد العديد من النجوم لدي قناة كراميش مثل :
- النجمة ريتال عبد الله.
- النجمة زينة عواد.
- النجم رافت عواد.
- النجمة بيسان صيام.
- النجمة نتالي مرايات.
- النجمة لين الغيث.