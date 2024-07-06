تردد قناة كراميش وناسة 2024 wanasah-karameesh علي نايل سات وعرب سات بجودة عالية HD

تعد قناه كراميش من اهم القنوات التي تعمل علي تحفيز الأطفال ، بالطرق البسيطة و الشيقة للطفل ، كما انها تعمل اداره قناه كراميش علي تحسين الأداء و الصوت للقناه ، كما انها قامت بتغير التردد الخاص بالقناة ، لضمان افضل جوده ممكنة للصورة ومنع التشويش للقناة ، و تعد قناه كراميش قناه فضائية ، و مقر قناة كراميش في مدينه عمان ، كما ان قناه كراميش قناه اردنية ، الذي كان اول بث مباشر لها في منتصف شهر فبراير من عام 2009 م

تردد قناة كراميش وناسة 2024 wanasah-karameesh

يبحث الكثير من الناس علي تردد قناة كراميش ، خصوصا من بعد تغير التردد التابع للقناة ، وسوف نقوم بتوفير التردد لحضراتكم :

تردد قناه كراميش علي نايل سات هو 11429.

تردد قناه كراميش علي عرب سات هو 11390.

معدل الترميز لقناه كراميش هو (27500) .

معامل تصحيح الخطاء الخاص بقناه كراميش (4/3).

طريقه تنزيل قناة كراميش ؟

القيام بفتح الاعدادات. الضغط علي زر البحث اليدوي لإضافة قناة جديدة. ثم يتم ادخال الاعدادات الخاصة بالتردد و معدل الترميز و معامل التصحيح المذكور في الأعلى. ثم يتم الضغط علي البحث وسوف يتم عرض قناه كراميش في القنوات المتاحة.

من اهم نجوم قناة كراميش

من اهم الإنجازات التي تسعي لها قناه كراميش فن اخيار النجوم الخاصين بالقناة ، و يوجد العديد من النجوم لدي قناة كراميش مثل :