“حدث التردد الجديد” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات وعربسات لمشاهدة القط والفار بجودة عالية

قناة توم وجيري تعد واحدة من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى مناسب يجذب الكثير من الأطفال الصغار ولها جمهور واسع في جميع أنحاء الوطن العربي، لذلك سنقدم لكم اليوم تردد قناة توم وجيري الجديدة لتمكينهم من متابعة كافة البرامج والمسلسلات الكرتونية الممتعة لأطفالكم، بالإضافة إلى ذلك يمكن مشاهدة أروع البرامج والأغاني الموجهة للأطفال على مدار اليوم.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكن الآن تنزيل الجديدة على الأقمار الصناعية المتاحة سواء كان نايل سات او عرب سات لمتابعة أحدث الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال على مدار 24 ساعة، لذلك سنقوم اليوم بتوضيح تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات بكل التفاصيل:

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

سنقوم اليوم بتوضيح تردد قناة توم وجيري التي تعرض محتوى رائع يضم أفضل المسلسلات والأفلام الكرتونية المفضلة للأطفال الصغار، وأهمها كرتون توم وجيري الجديد وكرتون بطوط وكرتون ميكي، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات الكرتونية المضحكة والترفيهية التي يحبها الأطفال، لذلك عزيزي القارئ سنوضح لك تردد قناة توم وجيري الجديدة على القمر الصناعي عرب سات بكل التفاصيل المتاحة:

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

طريقة ضبط قناة توم وجيري الجديد

شاهدت محركات البحب استفسارا كثيرة حول تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، لذلك يمكنكم تنزيل القناة من خلال الخطوات التالية: