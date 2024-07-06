تحديث جديد يبهر اللاعبين.. خطوات تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل 2024 الجديد.. حملها وفاجئ كل اصحابك

تعتبر لعبة ببجي واحدة من أشهر وأمتع الألعاب على الإطلاق إذ يقوم بتحميلها عددا ليس بقليل من المتابعين والمحبين حيث وصل عدد عمليات التنزيل 1.3 مليار، وحققت اللعبة حوالى 9 مليار دولار ولهذا فهي تحتل المركز الثاني في ألعاب الفيديو المحمولة، أيضاً قامت إدارة اللعبة بعمل نسخة هندية منها تسمى Battlegrounds Mobile India، وليس هذا فحسب بل قامت بعمل نسخة معزولة تقوم أحداثها في PUBG Universe والتي تسمى بـ New State Mobile.

كيفية تحميل تحديث ببجي 3.3

قامت الشركة المسؤولة عن لعبة ببجي بالتصريح عن وجود تحديث جديد يعمل على جعل اللعبة أكثر تميزاً مما كانت عليه، وهذا التحديث يتم بالخطوات التالية:

في بادئ الأمر قم بالدلوف إلى متجر تطبيقات جهازك سواء آيفون أو أندرويد.

عن طريق خانة البحث أعلاه قم بكتابة اسم اللعبة.

ابحث حتى تظهر أمامك اللعبة، وبعد ظهورها قم بالضغط عليها.

سوف تجد بجوار اللوجو الخاص باللعبة كلمة تحديث أضغط عليها.

يتطلب منك أن توافق على التثبيت على الهاتف حتى تتم عملية التحديث الجديد.

عليك بالانتظار لبضع دقائق حتى تكتمل عملية التنزيل وبعدها سوف تفتح معك اللعبة وجازة لممارسة اللعب والاستمتاع.

أهم مميزات لعبة ببجي موبايل

كي تقوم اللعبة بإتاحة تجربة فريدة وشيقة تعمل إدارة على إضافة العديد من المزايا والتي تحسن من كفاءة اللعبة، وهذه المزايا كما يلي: