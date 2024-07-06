موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 165 وتردد قناة atv التركية

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 165، من أكثر الأعمال التركية التاريخية التي مازالت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، على الرغم من إنتهاء عرض الموسم الخامس الذي حقق أعلى نسب مشاهدة تجاوزت الملايين ، وبدأ عدد كبير من عشاق المسلسلات التركية في البحث عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 165 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 165

ينتظر الملايين من عشاق الأعمال التاريخية عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 165 ، والذي من المتوقع أن يشهد الكثير من الأحداث التاريخية والصراعات التي خاضها المؤسس عثمان أمام أعدائه من المغول والتتار ، وكانت الشركة المنتجة للمسلسل أنه من المقرر أن يتم عرضها مع بداية شهر أكتوبر المقبل ، وأكدت الشركة أن السبب في تأخير عرض هذا الموسم هو التزام الشركة بتعديل الديكورات الخاصة بالمسلسل والتي تحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود.

وأكدت الشركة المنتجة أيضاً إلى أنه من المقرر أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، ويمكنكم استقبال التردد الجديد للقناة من خلال التردد الآتي:

تردد قناة atv التركية

التردد: 10769.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكنكم أيضا استقبال التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية من خلال ادخال التردد التالي: