نزل الوردي وفخم على نفسك.. خطوات تنزيل واتساب عمر الوردي صاحب المميزات الخرافية.. الرسايل مش هتتمسح خلاص

يتصدر واتساب عمر الوردي قائمة أشهر تطبيقات المراسلة إذ يقوم بتحميله الملايين من الأفراد، وذلك لسهولة تحميله والمميزات العدة التي يحويها التطبيق، ويبحث عنها الكثير من المستخدمين والتي من أهمها ميزة الخصوصية والأمان والتي تعمل على حماية بيانات الفرد وحظر وصول أي شخص آخر إليها إلى جانب أيضا إرسال الرسائل والفيديوهات والصور وعمل المكالمات الصوتي منها والمرئي عبر التطبيق كل هذا مجاني تماما دون أية رسوم مفروضة.

كيفية تحميل تحديث واتساب عمر الوردي 2024 التحديث الجديد

إليكم الخطوات اللازم عملها على الترتيب حتى تتمكن من تنزيل التحديث الجديد للتطبيق وهي كما يلي:

بداية للأمر توجه إلى متصفح جوجل كروم على الجهاز.

في أعلى الصفحة عند خانة بحث اكتب اسم التطبيق.

تظهر لك بعدها عدة روابط اختر أول واحد منهم يظهر أمامك.

اسحب الشاشة لأسفل حتى تصل لكلمة تنزيل واضغط عليها.

يتطلب منك هنا التوجه لإعدادات جهازك حتى تتمكن من ضبط السماح بالتنزيل من مصادر غير معروفة.

بعدما تكتمل عملية التنزيل اضغط على تثبيت وسوف يكون متاح لديك التطبيق بالإصدار الجديد.

أخيرا افتحه واكتب البيانات المطلوبة حتى تتم عملية التسجيل لتتمكن من استخدام التطبيق في إرسال الرسائل وغيرها.

مميزات تطبيق واتساب عمر الوردي التحديث الجديد 2024

هناك عدة مزايا جعلت التطبيق متميزا عن غيره وعن واتساب ماسنجر وتأتي هذه المزايا كالتالي: