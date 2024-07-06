هاتف حنين وسعره علي قد ايدك.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A3 بالأسواق العالمية

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكى يجمع بين الأداء المميز والتصميم الأنيق فإن هاتف Oppo A3 قد يكون الخيار المثالي لك هذا الهاتف يقدم مواصفات قوية تجعله منافسا في فئته السعرية مع شاشة كبيرة وجودة عرض عالية تضمن تجربة مشاهدة ممتعة بالإضافة إلى ذلك يتميز الهاتف بكاميرا Might بدقة 16 ميجابكسل تلتقط صورا واضحة ونقية وكاميرا أمامية مثالية لالتقاط صور السيلفي والعديد من المميزات الاخرى التى سوف نوضحها لكم الآن.

مواصفات هاتف Oppo A3

هاتف Oppo A3 هو أحد الهواتف الذكية التي أصدرتها شركة Oppo ويتميز بتصميم أنيق وبمواصفات جيدة تجعل منه خيارا جذابا للمستخدمين إليك سعر ومواصفات هاتف Oppo A3 في الأسواق العالمية:

يصل حجم الشاشة إلى 6.2 بوصة

النوع LTPS IPS LCD

تصل دقة الشاشة 1080 × 2280 بكسل

نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 82.5%

يحتوى الهاتف على معالج MediaTek MT6771 Helio P60

ثماني النواة (4×2.0 GHz Cortex-A73 و 4×2.0 GHz Cortex-A53)

معالج الرسوميات Mali-G72 MP3

الذاكرة العشوائية (RAM): 4 جيجابايت

الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت

إمكانية التوسيع يدعم بطاقة microSD حتى 256 جيجابايت (منفذ مخصص)

الكاميرا الخلفية للهاتف 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.8، مع فلاش LE.

الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2

نظام التشغيل Android 8.1 (Oreo) مع واجهة مستخدم ColorOS 5.0

سعة البطارية 3400 مللي أمبير

ابعاد الهاتف 156 × 75.3 × 7.8 مم

يصل وزن الهاتف الى 159 جرامًا

الهاتف يدعم شريحتي اتصال (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج)

الهاتف يدعم شبكات 4G LTE، Wi-Fi، Bluetooth 4.2، GPS، ومنفذ USB

سعر هاتف Oppo A3

يختلف سعر هاتف Oppo A3 حسب السوق والمنطقة ولكنه عادة ما يتراوح بين 200 إلى 250 دولارا أمريكيا كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف بمرور الوقت وبحسب العروض الترويجية والتخفيضات.