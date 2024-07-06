استعلم الآن حسب الأسم ورقم الاكتتاب.. خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا وموعد الاعلان عن النتائج

تم الكشف عن مصادر في وزارة التربية السورية تفيد بأن نتائج البكالوريا 2024 سوريا سيتم الإعلان عنها خلال الخمسة أيام القادمة، وذلك قبل تاريخ 9 يوليو الحالي، تم الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب في جميع المحافظات باستثناء محافظة حلب، ومن المتوقع الانتهاء من تلك العمليات خلال ساعات قليلة.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا:

يمكنك الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية عبر الرابط الرسمي.

انقر على خيار النتائج الامتحانية المتواجد في شريط الخدمات في الأعلى.

ستُحيل فورًا إلى صفحة نتائج بكالوريا سوريا 2024 عند ظهورها وتفعيلها، حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك، أدخل اسم الطالب الثلاثي ورقم الاكتتاب الخاص به، واختر الشعبة سواء علمي أو أدبي.

أخيرًا، اضغط على “استعراض النتائج”، وستظهر لك الدرجات في جميع المواد بالإضافة إلى المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب بعد ثوانٍ قليلة.

موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا

بدأت امتحانات البكالوريا في سوريا لعام 2024 في فروعها العلمي والأدبي في 26 مايو واستمرت حتى 13 يونيو الماضي، تمت على الفور عمليات تصحيح جميع الدفاتر الامتحانية للطلاب، ووفقًا للمصادر، فإن نسب النجاح تظهر مبشرة وأعلى من العام السابق.

تم الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الطلاب يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو، وبدأت عمليات إدخال درجات الطلاب عبر موقع وزارة التربية في سوريا، من المتوقع الكشف عن النتائج في السبت الموافق 6 يوليو من هذا العام، حيث يمكنكم الاطلاع على النتائج بعد الدخول على رابط الوزارة.