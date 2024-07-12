اشتريه الان.. مكتبة جرير تقدم خصم مذهل على هاتف Nothing Phone 2a بسعر 1549 ريال سعودي فقط 

هاتف Nothing Phone 2a هو أحدث إصدار من سلسلة الهواتف التي تعمل على نظام أندرويد وتم إطلاقه بواسطة شركة Nothing، وهي شركة ناشئة تأسست بواسطة كيفن سيستروم المؤسس المشارك السابق لشركة OnePlus، و يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والحديث الذي يجمع بين البساطة والأناقة ويأتي بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس مما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة للمستخدمين ويتمتع بأداء قوي وسلس، وفي المقال سنقدم لكم عرض السنة من جرير على هاتف Nothing Phone 2a.

عروض جرير على هاتف Nothing Phone 2a

مكتبة جرير تعتبر من أكبر المكاتب المتواجدة على الإنترنت يتوفر بها الهواتف المحمولة من جميع أنواعها وداخل العروض كهاتف Nothing Phone 2a والعروض المقدمة كالتالي:

السعر الحالي كالآتي: 1549 ريال سعودي.

مواصفات هاتف Nothing Phone 2a

إليكم مواصفات هاتف Nothing Phone 2a كالتالي: