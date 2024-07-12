اشتريه الان.. مكتبة جرير تقدم خصم مذهل على هاتف Nothing Phone 2a بسعر 1549 ريال سعودي فقط 

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
اشتريه الان.. مكتبة جرير تقدم خصم مذهل على هاتف Nothing Phone 2a بسعر 1549 ريال سعودي فقط 
مواصفات هاتف Nothing Phone 2a

هاتف Nothing Phone 2a هو أحدث إصدار من سلسلة الهواتف التي تعمل على نظام أندرويد وتم إطلاقه بواسطة شركة Nothing، وهي شركة ناشئة تأسست بواسطة كيفن سيستروم المؤسس المشارك السابق لشركة OnePlus، و يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والحديث الذي يجمع بين البساطة والأناقة ويأتي بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس مما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة للمستخدمين ويتمتع بأداء قوي وسلس، وفي المقال سنقدم لكم عرض السنة من جرير على هاتف Nothing Phone 2a.

عروض جرير على هاتف Nothing Phone 2a

مكتبة جرير تعتبر من أكبر المكاتب المتواجدة على الإنترنت يتوفر بها الهواتف المحمولة من جميع أنواعها وداخل العروض كهاتف Nothing Phone 2a والعروض المقدمة كالتالي:

  • السعر الحالي كالآتي: 1549 ريال سعودي.

مواصفات هاتف Nothing Phone 2a

إليكم مواصفات هاتف Nothing Phone 2a كالتالي:

الميزة التفاصيل
دعم NFC نعم
شريحتي اتصال Nano SIM
الشبكات 2G, 3G, 4G, 5G
الأبعاد 161.7 x 76.3 x 8.6 ملم
الوزن 190 جرام
مقاومة للماء معتمدة بـ IP54 (مقاومة الرذاذ الخفيف)
مادة الظهر بلاستيك
إشعارات LED 3 وحدات LED في الخلف
الشاشة AMOLED، 6.7 بوصة، 1080 x 2412 بكسل
كثافة البكسل: 394 بكسل لكل بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع: 20:9
معدل التحديث: 120 هرتز
دعم HD R 10+
حماية Corning Gorilla Glass 5
سطوع يصل إلى 1300 شمعة
خيارات التخزين والذاكرة العشوائية
  • 128 جيجا بايت تخزين، 8 جيجا بايت رام
  • 256 جيجا بايت تخزين، 12 جيجا بايت رام
التخزين القابل للتوسيع لا يدعم
المعالج Media Tek Dimensity 7200 Pro (تقنية 4 نانو)
الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2
الكاميرا الخلفية
  • 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/1.9 (الكاميرا الرئيسية)، دعم OIS
  • 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2 (الكاميرا الواسعة الزاوية)
  • فلاش LED أحادي
تسجيل الفيديو
  • 4K بجودة 2160 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية
  • FHD بجودة 1080 بكسل بمعدل 60 و 120 إطارا في الثانية
ميزات إضافية
  • ميكروفون إضافي لإلغاء الضوضاء
  • سماعات ستيريو
  • مستشعر بصمة الإصبع (مدمج في الشاشة) وFace Unlock
  • مستشعرات التسارع، والاقتراب، والبوصلة، والجيروسكوب
  • USB Type-C مع دعم OTG
  • Wi-Fi 6، Bluetooth 5.3 (A2DP، LE)
  • GPS (A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS)
  • بطارية 5000 mAh مع شحن سريع بقوة 45 وات
  • Android 14 مع واجهة Nothing OS 2.5
  • الألوان: أسود، أبيض، رمادي
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معلومات الكاتب
Ahmed.samir

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