اشتريه الان.. مكتبة جرير تقدم خصم مذهل على هاتف Nothing Phone 2a بسعر 1549 ريال سعودي فقط 

هاتف Nothing Phone 2a هو أحدث إصدار من سلسلة الهواتف التي تعمل على نظام أندرويد وتم إطلاقه بواسطة شركة Nothing، وهي شركة ناشئة تأسست بواسطة كيفن سيستروم المؤسس المشارك السابق لشركة OnePlus، و يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والحديث الذي يجمع بين البساطة والأناقة ويأتي بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس مما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة للمستخدمين ويتمتع بأداء قوي وسلس، وفي المقال سنقدم لكم عرض السنة من جرير على هاتف Nothing Phone 2a.
عروض جرير على هاتف Nothing Phone 2a
مكتبة جرير تعتبر من أكبر المكاتب المتواجدة على الإنترنت يتوفر بها الهواتف المحمولة من جميع أنواعها وداخل العروض كهاتف Nothing Phone 2a والعروض المقدمة كالتالي:
- السعر الحالي كالآتي: 1549 ريال سعودي.
مواصفات هاتف Nothing Phone 2a
إليكم مواصفات هاتف Nothing Phone 2a كالتالي:
|الميزة
|التفاصيل
|دعم NFC
|نعم
|شريحتي اتصال
|Nano SIM
|الشبكات
|2G, 3G, 4G, 5G
|الأبعاد
|161.7 x 76.3 x 8.6 ملم
|الوزن
|190 جرام
|مقاومة للماء
|معتمدة بـ IP54 (مقاومة الرذاذ الخفيف)
|مادة الظهر
|بلاستيك
|إشعارات LED
|3 وحدات LED في الخلف
|الشاشة
|AMOLED، 6.7 بوصة، 1080 x 2412 بكسل
كثافة البكسل: 394 بكسل لكل بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع: 20:9
معدل التحديث: 120 هرتز
دعم HD R 10+
حماية Corning Gorilla Glass 5
سطوع يصل إلى 1300 شمعة
|خيارات التخزين والذاكرة العشوائية
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|التخزين القابل للتوسيع
|لا يدعم
|المعالج
|Media Tek Dimensity 7200 Pro (تقنية 4 نانو)
|الكاميرا الأمامية
|32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2
|الكاميرا الخلفية
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|تسجيل الفيديو
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|ميزات إضافية
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