أجمل صور تهنئة برأس السنة الهجرية 1446 وأدعية ورسائل “أسأل الله لكم عاماً هجرياً جديداً تتحقّق فيه دعواتكم”

صور تهنئة برأس السنة الهجرية 1446 نعرضها لكم من البديل مع اقتراب السنة الهجرية الجديدة ، يحرص الكثيرون على تبادل التهاني والبركات مع الأهل والأصدقاء والأحبة، تعد هذه المناسبة فرصة للتعبير عن المحبة والتمنيات الطيبة بعام مليء بالخير والبركة، وفي هذا المقال، سنقدم لكم مجموعة من صور التهنئة المميزة، بالإضافة إلى رسائل وعبارات واقتباسات وأدعية خاصة بهذه المناسبة العظيمة.
أجمل صور تهنئة برأس السنة الهجرية
مع بداية العام الهجري الجديد 1446، نتمنى لكم جميعًا سنة مليئة بالخير والسعادة والبركة، لا تنسوا مشاركة التهاني والدعوات مع من تحبون، فهذه اللحظات الجميلة تظل خالدة في الذاكرة وتزيد من روابط المحبة والألفة بين الناس، كل عام وأنتم بخير، وإليكم أجمل صور تهنئة برأس السنة الهجرية 1446 وهي:
عبارات وأدعية عبارات تهنئة برأس السنة الهجرية
- “بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1446، أتمنى لك عامًا مليئًا بالخير والبركات، وأن تتحقق جميع أمنياتك، كل عام وأنت بخير.”
- “مع بداية عام هجري جديد، أرجو من الله أن يمنّ عليك وعلى أسرتك بالصحة والسعادة والنجاح. كل عام وأنتم إلى الله أقرب.”
- “كل عام وأنتم في أتم الصحة والعافية، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1446، أتمنى لكم أيامًا سعيدة وأعوامًا مزدهرة.”
- “أسأل الله أن يجعل هذه السنة الجديدة بداية لكل خير، وأن يرزقكم فيها ما تتمنونه، كل عام وأنتم بخير.”
- “مع كل شروق شمس يوم جديد في هذا العام الهجري، أتمنى لكم أملًا متجددًا وسعادة دائمة، كل عام وأنتم في نعمة وفضل من الله.”
- “بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، نسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة علينا جميعًا.”
- “كل عام هجري وأنتم إلى الله أقرب، وفي طاعته أدوم، وبسنة نبيه ملتزمين.”
- “نتمنى لكم في هذا العام الهجري الجديد، تحقيق الأماني وزيادة في الإيمان.”
- “مع حلول السنة الهجرية، لنتذكر الهجرة المباركة لنبينا الكريم، ولنسعى للخير في حياتنا.”
- “السنة الهجرية الجديدة هي فرصة لنبدأ بداية جديدة، نجدد فيها نوايانا وأعمالنا لله.”
- “اللهم اجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير وبركة، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وبارك لنا في أيامنا المقبلة.”
- “يا رب، في السنة الهجرية الجديدة، نسألك العفو والعافية، وأن ترزقنا فيها الطاعات والقبول.”
- “اللهم اجعل هذه السنة الجديدة بداية لكل خير، ووفقنا فيها لما تحب وترضى.”
- “اللهم اجعل العام الهجري الجديد عام سعادة ونجاح، وارزقنا فيه تحقيق الأماني وبلوغ الغايات.”
- “اللهم اجعل هذا العام عام خير وبركة، وبارك لنا فيه وعلينا، وارزقنا فيه الصحة والعافية.”