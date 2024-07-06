استعلم الان .. موعد فتح باب التسجيل بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة السعودية وطريقة التسجيل بها

أتاحت جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية للطلاب والطالبات فرصة التسجيل بمجموعة مميزة من التخصصات مثل الطب والهندسة، بالإضافة إلى العلوم الاجتماعية والتصميم والفنون وغيرها من التخصصات، حيث تعد جامعة الملك عبد العزيز واحدة من أهم الجامعات بالمملكة، حيث تهدف إلى مساعدة الطلاب في الدراسة على يد نخبة مميزة من الأساتذة ، وسوف نقوم بعرض التفاصيل.

ما هو موعد تسجيل الدفعة الجديدة بجامعة الملك عبد العزيز

وفقا لما أعلنته جامعة الملك عبد العزيز، وبعد الإعلان عن فتح باب التسجيل أنه من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين الثاني من شهر محرم 1446، الموافق الثامن من شهر يوليو 2024، على أن يتم غلق باب التقديم يوم الخميس الثاني عشر من شهر محرم 1446، الموافق الثامن عشر من شهر يوليو 2024، وبالتالي يتم الإعلان عن نتيجة القبول في الجامعة يوم الاثنين 16 من محرم 1446 الموافق 22 من يوليو 2024.

ما هي شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز

هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها حتي يتم قبول الطلاب في جامعة الملك عبد العزيز، بالإضافة إلى أن يجب على الطالب استيفائه لجميع الشروط حتي يتم قبوله، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي: