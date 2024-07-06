تحديث واتساب الاسطوره ضد الحظر ⭐⭐⭐⭐ كل النسخ (ابديت جــــأمد).. مزله علي هاتفك احسن من العادي

واتساب الاسطورة ضد الحظر هو تطبيق ممتاز ذات مميزات فائفة، فيعد هذا التطبيق نسخة من التطبيق الرسمي، ولكن بمميزات عديدة، ويستخدم هذا التطبيق لارسال الرسائل واستقبالها، وأيضاً في استقبال مكالمات الفيديو والصوت، فاذا منت بحاجة الى تطبيق يحمل العديد من المميزات التي توفر الخصوصية الشديدة فأنت بصدد تطبيق واتساب ادم الاسود، ولمزيد من المعلومات حول هذا التطبيق تابعوا معنا السطور القادمة.

واتساب الاسطوره ضد الحظر

تم إطلاق مسمي واتساب الاسطوره ضد الحظر على تطبيق واتساب ادم الاسود، لما يمتلكه من مميزات اسطورية جعلته الأقوى والأفضل بين باقي التطبيقات، ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

حذف الرسائل من الطرفين.

امكانية حظر المتطفلين.

لا يتطلب هذا التطبيق رقم هاتف، فهو يشبه تطبيق الماسنجر.

لا يحتوى التطبيق على اعلانات.

تحسين طريقة الترجمة فور تغيير اللغة من الإنجليزية إلى العربية على واتساب.

إرسال رسائل جماعية إلى المجموعات بسهولة تامة.

إخفاء توقيت إرسال الرسائل، حيث يستطيع أن يخفي علامة صح التي تؤكد استلام الرسالة وقرائتها.

هذا التطبيق مجاني.

اخفاء عدم مشاركة الحالة عن أشخاص معينة تقوم بتحديدهم.

وأيضا اخفاء مشاهدة حالات الأصدقاء.

تخصيص لون للأسماء في شاشة العرض.

اضافات واتساب ادم الاسود الاسطورة

وليكون هذا التطبيق الافضل دايما بين باقي التطبيقات، فقد تم إجراء العديد من التعديلات عليه ليصبح أكثر تميزاً، هذه الإضافات تمثلت في الآتي: