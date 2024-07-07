تحديث واتساب ايرو APK ⭐⭐⭐⭐ ضد الحظر والهكر (ابتديت جـــــامد).. اصدار ممتاز فك بلوك رقمك

تحميل واتساب ايرو يبحث عنه جميع مستخدمي تطبيقات الدردشة الذين يريدون مميزات وخصوصية كبيرة أثناء التعامل، وذلك لأن هذا التطبيق يحمل العديد من المميزات التي جعلته الاكثر طلبا بين باقي التطبيقات، والتي جعلته من أكثر النسخ التي تستحق التنزيل، للاستمتاع بالتجربة الفريدة من نوعها، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

مميزات تحميل واتساب ايرو

يمتلك تحميل واتساب ايرو مجموعة لا حصر لها من المميزات، والذي جعلت تجربة هذا التطبيق تجربة أكثر من رائعة، ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

يمكنك أن تقوم باخفاء الدردشة من قائمة الدردشات ووضعها في قائمة سرية لا يستطيع أحد الوصول اليها.

إخفاء ظهور علامة الصحين الزرقاء أو إمكانية إخفائها تمامًا حتى لا يستطيع أحد التعرف أنك قد قمت بقراءة الرسائل.

إخفاء الظهور بالواتساب واخفاء جاري الكتابة وجاري تسجيل مقطع صوتي.

الترجمة الفورية التي تتواجد بجانب الرسالة التي يتم كتابتها، بحيث تستطيع مراسلة الاصدقاء بأكثر من لغة.

إمكانية إرسال عدد ٩٠ صورة في نفس الوقت، وهذا لا يمكن فعله في التطبيق الرسمي.

يمكن للمستخدم إرسال مقطع صوتي أو فيديو بحجم ٣٠ ميجا بايت.

طريقة تحميل واتساب ايرو

الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب ايرو غير متوفر على متجر التطبيقات جوجل بلاي، ولكن في حين الرغبة في تنزيل هذا التطبيق، فعليك التوجه الى الويب الخاص بجهازك واتباع الخطوات التالية: