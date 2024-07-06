تطورات مذهلة واكواد جبارة.. تمتع بتحديثات لعبة Dragon Ball Sparking Zero الجديدة.. جمع اصحابك وتغلب عليهم

تعد واحدة من أكثر الألعاب طلبا وانتظارا حيث من المفترض أن يتم إصدارها يوم 15 من شهر أكتوبر القادم لعام 2024 إذ تتمحور هذه اللعبة حول القوة الخارقة، وسوف يتم عرض كافة البيانات الخاصة باللعبة من أوضاع، ومميزات ستكون متوفرة في اللعبة وغيرها وذلك مع اقتراب موعد إصدارها، أيضا من المفترض أن تكون اللعبة متاحة للعب دون الاتصال بالإنترنت، إضافة إلى ذلك يتم اللعب بنظام فردي ويمكنك من خلال هذا الإصدار أن تحقق أكبر عدد من المستويات وغيرها من المزايا العدة.

تطورات في لعبة Dragon Ball Sparking Zero

هناك عدة مزايا وتطورات تتمتع بها هذه اللعبة وتجعلك تود تحميلها على الفور وتتمثل هذه التطورات فيما يلي:

أولا تطورات نظام القتال في اللعبة، حيث نظام القتل في هذه اللعبة هو الديناميكي والذي بدوره يساهم في التنقل والحركة في اللعبة، وبمجرد أن تتمكن من الحصول على عدد من الهجمات عن طريق شحن البطاقات الخاصة مثل السوبر سايان 1،2،3 والغريزة القاتلة وغيرها والتي بدورها تسهل عليك الفوز بالمستوى الخاص بك. الشخصيات داخل اللعبة، يمكننا الإشادة بأنه قد تم إدخال عددا من الشخصيات المميزة في اللعبة وهذا بدوره ساهم في جعل اللعبة شيقة وأكثر تميزها عن غيرها وهذه الشخصيات تكون: غوكو الأساسي (Super and Z – Early, Mid, End) الغوريلا العملاقة لفيجيتا Vegeta Super Vegeta (Z – Mid Super and Z Scouter, Mid, End) – فيجيتا الأساسي Super Saiyan 1-3 Goku (Z – Mid and End) Super Saiyan 1-2 Vegeta (Super and Z Early and End) Super Saiyan God Super Saiyan Goku(Super.

المؤثرات الصوتية والرسومات

تعرض هذه اللعبة بالصورة الكرتونية، وقد قام المسؤولون عن اللعبة بإضافة مؤثرات بصرية جعلت اللعبة أكثر إثارة وتشويق.