“الآن” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169 مترجمة الجزء السادس الجديد والقنوات الناقلة حصرياً

في الفترة الأخيرة كثرت التساؤلات حول معرفة موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169 والتي تعتبر الحلقة الأولى من الموسم السادس والجديد، وذلك بعد أن انتهى الموسم الخامس على الحلقة 168، وينتظر الكثير من المتابعين بداية الموسم السادس، والجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان يمتلك شعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي، حيث يرغبون في استكمال الأحداث المشوقة التي شهدها الموسم الأخير من المسلسل ويسعون لمعرفة ما سيدور في الحلقات القادمة من الموسم الجديد.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169

في ظل التساؤلات المتعددة حول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169، فأشارت المصادر إلى أن عرض الحلقة الأولى من المسلسل التركي الأشهر ستكون في شهر سبتمبر القادم، ومن الجدير بالذكر أنه ومنذ انتهاء عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس، يرغب المتابعين في استكمال عرض المسلسل والبدء في تصوير الموسم السادس، لذا منذ فترة قصيرة بدأ طاقم العمل بتصوير بعض المشاهد الخاصة الموسم السادس وهي الحلقة 169، ومازال دور البطولة يقوم به النجم التركي بوراك اوزجيفت ويشاركه بعض النجوم الأتراك أهمهم عائشة جول.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169

كما نعلم أن مسلسل قيامة عثمان يتم عرضه على بعض المواقع والقنوات العربية الذي تقوم بترجمته، وذلك بعد أن يتم عرضه على القنوات التركية بيوم واحد وبالتحديد قناة أي تي في Atv التركية، ومن أبرز تلك القنوات العربية هي قناة الفجر الجزائرية، تلك القناة التي تقوم بعرض أحداث المسلسل منذ المواسم الأولى له، بحيث يتم نقل أحداث الحلقة الجديدة في يوم الخميس من كل أسبوع مترجم للغة العربية.