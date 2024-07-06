حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اغسطس 2024 ووزارة التموين تكشف حقيقة الخبر

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اغسطس 2024، خبر تصدر قوائم محركات البحث خلال الأيام الأخيرة والذي نال على اهتمام الملايين من المواطنين نظراً للحالة الإقتصادية السيئة التي تمر بها مصر خلال الفترة الماضية، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في أغسطس 2024.

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اغسطس 2024

بعد قرار تغيير وزير التموين بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن القرارات التي أعلنت عنها الوزارة خلال الأيام الماضية، وأبرزها اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اغسطس 2024، ورصدت الوزارة الأخبار المتداولة وتؤكد أنها ليس لها أي أساس من الصحة وأن مجلس الوزراء لم يعلن عن أي قرارات جديدة خلال الآونة الأخيرة، وأنه في حال الإعلان عن مثل هذه القرارات سوف يكون الخبر متاح أمام الجميع على القنوات الفضائية أو على الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ..

اسعار السلع التموينية شهر اغسطس 2024

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة مستمرة في صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية مع بداية كل شهر، بقيمة 50 جنه للفرد، هذا بالإضافة إلى صرف 140 رغيف لكل مواطن ، سعر الرغيف 20 قرش، كما أعلنت وزارة التموين عن أسعار السلع التموينية عن شهر أغسطس 2024، والتي جاءت كالتالي: