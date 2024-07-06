”مباشر شغال” رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر بوابة التعليم الفني “استعلم عن نتيجتك برقم الجلوس”

كشفت عدد من المصادر بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني المصرية، إنه يمكن استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024، عبر بوابة التعليم الفني، ويكون ذلك فور إعلانها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تكون لكافة التخصصات منها الدبلوم السياحي والدبلوم الصناعي والدبلوم التجاري والدبلوم الزراعي، حيث انتهي الطلاب أداء الامتحانات يوم 27 يونيو الماضي 2024، ومنذ ذلك الوقت فقد تم بدء أعمال التصحيح والتدقيق لإجابات الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 صناعي وزراعي وتجاري

أكدت المصادر الرسمية بالوزارة، إنه اقترب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات وذلك في كافة المراكز الامتحانية لجميع محافظات الجمهورية، وجاري تجهيز كشوفات نتيجة الدبلومات الفنية 2024 صناعي وزراعي وتجاري، ومن المتوقع بأن يتم طرحها رسميا خلال الأيام المقبلة، وذلك فور اعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم، ليتم رفعها على الموقع الإلكتروني.

خطوات استخراج نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024

أشارت المصادر إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي الأيام المقبلة، وذلك للكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج، ومن ثم الإعلان عن أسماء الأوائل لكافة محافظات الجمهورية، كما إنه يمكن للطلاب والطالبات استخراج نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2024، التي تكون لكافة التخصصات ويكون ذلك عبر البوابة الرئيسية للتعليم الفني، من خلال اتباع الخطوات اللازمة التي جاءت على النحو التالي: