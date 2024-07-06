لينك شغال مباشر>> رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم وموعد ظهورها بشكل رسمي

طرحت وزارة التربية والتعليم السورية، رابط نتائج البكالوريا 2024، وذلك ليتمكن كافة الطالب والطالبات للتعرف على النتيجة الخاصة بهم، والتي تكون بأهم الشهادات لمراحل الطلاب التعليمية، وبناء على تلك النتيجة سيتم تحديد القسم الذي سيلتحق به الطالب، ولذلك سنستعرض لكم خلال السطور التالية، كيفية الاستعلام عن النتيجة وكذلك طريقة تقديم الاعتراضات على نتائج امتحانات البكالوريا.

رابط نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم

وفرت وزارة التربية السورية رابط نتائج البكالوريا 2024، وذلك تزامنا مع قرب ظهور النتيجة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة، وذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق للأوراق الامتحانية، وكذلك رصد الدرجات، وشددت الوزارة على حرصها الكامل على إعطاء كل طالب لحقه العادل من الدرجات، ويمكن استخراج النتيجة عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية السورية.

من ثم يتم الدخول على أيقونة النتائج من القائمة الرئيسية.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب، وذلك للاستعلام عن نتائج الاختبارات.

تحديد القسم التابع له الطالب، بالخانات المخصصة لذلك.

اختيار العام الدراسي الحالي 2024، وكذلك تحديد الدور الأول.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح، ومنها الاسم ورقم الجلوس.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة بحث، وستظهر أمامك تفاصيل النتيجة.

كيفية تقديم الاعتراضات على نتائج امتحانات البكالوريا

يمكن أيضا تقديم طلب الاعتراضات على نتائج امتحانات البكالوريا، وذلك عبر اتباع النقاط التالية: