رابط مباشر.. موعد نتائج البكالوريا 2024 سوريا برقم الجلوس وفقا لوزاره التربيه والتعليم

حددت وزارة التربية السورية، موعد نتائج البكالوريا 2024 سوريا، حيث ينتظرها الاف من الطلاب والطالبات، وتؤكد الوزارة إنه قد تم الانتهاء من عملية التدقيق والتصحيح للاوراق الامتحانية، فيما تواصل بالوقت الحالي على الانتهاء من مراجعة الدرجات ليتم رصدها وحصول كل طالب على حقة بشكل عادل وبكل شفافية، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا فور ظهورها واعتمادها بشكل رسمي.

موعد نتائج البكالوريا 2024 سوريا

أعلنت وزارة التربية السورية، بشأن موعد نتائج البكالوريا 2024 سوريا، فسيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح في كافة المحافظات، علما بأن النتيجة ستكون متاحة عبر موقع الوزارة، ويعتبر ذلك الامتحان هو مرحلة هامة للطلاب والطالبات، وذلك ليتمكنوا من دخول الجامعات.

طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا لعام 2024، ويكون ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ويكون ذلك عبر اتباع النقاط التالية:

يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية السورية هنا

من ثم يتم الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

ثم يتم تحديد نتائج امتحان البكالوريا الخاصة بعام 2024.

بعد ذلك يتم اختيار القسم الدراسي الخاص بالطالب.

كتابة الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب بشكل صحيح.

تحديد الولاية التي ينتمي إليها الطالب بالخانة المخصصة لذلك.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة عرض النتائج، وبذلك ستظهر أمامك النتيجة رسميا.

يذكر إن امتحانات نتائج البكالوريا سوريا لعام 2024، قد بدأت يوم 26 مايو الماضي 2024 واستمرت حتى يوم 13 يونيو الماضي 2024، والتي جاءت للقسم العلمي والقسم الادبي، وأشارت وزارة التربية السورية بأن نسب النجاح لهذا العام جاءت مبشرة وأعلى من العام السابق، وشددت إنه لم يتبقي سوي وقت قليل على موعد صدور النتيجة رسميا.