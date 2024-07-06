طريقة تحديث واتساب جي بي بدون حظر app مميزات هائلة!.. حدث النسخــة على هاتفك الان WhatsApp GB

يعد تطبيق واتساب جي بي نسخة معدلة من واتساب الأصلي أو العادي، التي يوفر العديد من المميزات والإضافات الجديدة أمام كافة المستخدمين الراغبين في تنزيل هذا التطبيق والتعرف على كافة المميزات التي يوفرها أمام المستخدمين، حتى أن واتساب جي بي تم إطلاقه من قبل مطورين وليست شركة رسمية، إلا أنه يواجه بعض المشكلات التي من أهمها أنه غير متوفر عبر متجر بلاي.

مزايا واتساب جي بي WhatsApp GB

ويمكنك التعرف على أبرز المميزات للنسخة الجديدة من تطبيق واتساب جي بي WhatsApp GB ذات التصميم الرائع، المتمثلة في الأتي:-

التطبيق يُتيح إستخدام البصمة وكذلك النمط للحفاظ على أمان الهاتف.

إمكانية إخفاء أخر ظهور للمستخدم.

حظر الرسائل الغير مرغوب فيها.

ميزة غلق المكالمات الفيديو للحفاظ على الخصوصية.

منع الإتصال بالإنترنت ضمن التطبيق.

سهولة تحميل القصص المتمثلة في الفيديو والصور.

عمل جروبات مع الأصدقاء والأقارب.

إخفاء السجلات الصوتية للمستخدم عند القيام بتسجيله.

تغيير نوع الخط والسمات التي يوفرها التطبيق.

إمكانية إرسال نحو 90 صورة دفعة واحدة بجودة عالية.

سهولة تنزيل مقاطع الفيديو وكذلك الصور.

إرسال مقاطع الفيديو بحجم يصل إلى 50 ميجا بايت ولأكثر من 100 ميجابايت.

خطوات تحديث واتساب جي بي WhatsApp GB

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تقوم بتحميل تطبيق واتساب جي بي WhatsApp GB والعمل على تحديث الجديد، كما يلي:-