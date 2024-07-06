تعرف على خطة نادي الزمالك لمواجهة التحديات المالية ومشكلة القيد

يعاني نادي الزمالك الفترة الماضية من مشاكل مالية طاحنة بسبب مستحقات اللاعبين ورواتب الأجهزة الفنية الكبيرة، بالإضافة إلى مستحقات نادي بيراميدز من صفقة عبدالله السعيد، وغيرها من المشاكل المالية الأخرى، وجدير بالذكر أن نادي الزمالك قد حصل علي مكافأة 2 مليون دولار نظير تتويجه ببطولة الكونفيدرالية ولكن من المؤكد أن يقوم الكاف بتوقيع عقوبة مالية علي نادي الزمالك بسبب أحداث نهائي الكونفيدرالية وسوء التنظيم، وهو ما سيترتب عليه خصم تلك العقوبة من المكافأة لذلك لن يستطيع النادي الاستفادة بها على أكمل وجه.

الحل الأفضل أمام نادي الزمالك لمواجهة التحديات

في ظل الأزمات المالية الأخيرة التي تضرب بنادي الزمالك، قام الجهاز الفني للنادي بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز بوضع سيناريو لتدعيم الفريق من خلال تصعيد عدد من الناشئين والشباب لتقيمهم للإستعانة بهم خلال الفترة القادمة لسد النقص العددي الذي يواجه نادي الزمالك خاصة في الجهة اليسرى، وفي مركز قلب الدفاع، حيث يتجه تفكر إدارة نادي الزمالك بالاكتفاء بصفقات الشتاء الماضي التي ضم خلالها نادي الزمالك لاعبين ذو مستوى فني جيد علي رأسهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وغيرهم من اللاعبين الجيدين.

اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول

قام المدير الفني لنادي الزمالك جوميز بتصعيد عدد من الناشئين للمشاركة في التدريبات الجماعية للتعرف علي قدراتهم من أجل الإبقاء عليهم أو إخراجهم للإعارة، وهم هشام محمد فؤاد وأحمد مجدي ثنائي دفاع فريق 2005، حسن أبو المعاطي ظهير أيسر فريق 2005، وخالد أحمد السنبوك مهاجم فريق مواليد 2005، وأيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق الشباب مواليد 2006.